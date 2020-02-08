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考量新型冠狀病毒影響 Ericsson也跟進宣布退出MWC 2020展出

聯合新聞網 / 楊又肇

受到新型冠狀病毒疫情影響，Ericsson稍早也宣布取消此次MWC 2020參展活動。

Ericsson表示，考量目前新型冠狀病毒疫情影響，基於無法確保參展員工，以及參展客戶的健康與安全，將決定退出此次MWC 2020參展活動。而原本針對此次MWC 2020參展活動準備展示內容，Ericsson說明將會以各地區獨立形式活動「Ericsson Unbox」進行展示。

先前LG已經發出聲明，表示基於考量本身員工與參展人士可能因為大會展區產生交互感染情況，為了避免近期新型冠狀病毒疫情可能因此擴散，因此決定取消參與今年度的MWC 2020展會活動。而中興通訊方面也表示取消原訂在MWC 2020期間舉辦的發表活動，但強調並未退離MWC 2020展會展出。

至於小米、OPPO、realme、三星等在內業者目前仍維持參與展出，而MWC 2020活動主辦單位GSMA則表示新型冠狀病毒在中國境外地區疫情影響還不算明顯，但因為大會參展人潮來自全球各地，同時也有龐大進出流動情況，因此強調將會密切關注新型冠狀病毒所造成影響，同時也會採取因應措施避免潛在影響發生，而現階段暫時沒有取消今年度展會活動的計畫。

但在LG、Ericsson接連宣布退離參展之後，是否會繼續引發更多原訂參展業者選擇退出，則還是要看近期疫情擴散情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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