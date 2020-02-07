5G網路推動 Qualcomm預期2020年將有18.5億台手機銷售規模

Qualcomm稍早公布2020財年第一季財報結果，其中營收達51億美元，相比去年同期營收達48億美元約成長5%，淨利則達9億美元，相比去年同期達11億美元淨利表現則下滑13%。

依照Qualcomm執行長Steve Mollenkopf說明，從2020財年第一季財報營收結果表現，顯示市場對於5G網路應用普及化有更進一步期待，因此也加速各個市場環節佈署5G網路應用腳步。同時，Qualcomm也預測手機產品在2020年內的銷售量將會超過18.5億台規模，其中有絕大部分是因應5G網路服務普及應用。

而去年與蘋果恢復合作關係之後，市場也預期Qualcomm將從蘋果手中獲取高額技術授權費用，但目前Qualcomm依然在美國境內面臨市場壟斷控訴，若無法在接下來的上訴過程推翻法院裁決的話，勢必將會影響既有技術授權模式。

依照目前Qualcomm技術營利模式來看，分別區分技術授權與晶片產品銷售，其中手機業者無論是否採用Qualcomm晶片產品，只要使用技術涉及Qualcomm持有專利就必須支付授權費用，同時因為授權細節會因為不同使用模式而顯得複雜，使得不少手機業者選擇直接採用Qualcomm旗下晶片產品，同時也連帶取得技術授權。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》