Qualcomm 5G網路技術是否壟斷？歐盟展開調查
稍早公布2020財年第一季財報結果之餘，Qualcomm也在第交給美國證券交易委員會的10-Q季度報告中表示，說明將面臨歐盟監管機構反壟斷調查，或許會對未來財務表現造成影響。
依照Qualcomm說明，公司已經在去年12月3日正式收到歐盟監管機構通知，表示正在著手調查Qualcomm是否藉由旗下5G網路晶片造成市場壟斷，如果發現有被認定違反市場壟斷情況，預期將面臨最高達Qualcomm全年營收10%比例罰款，同時也可能面臨禁止或限制既有商業行為情況。
而就目前看法，Qualcomm表示目前商業行為並未違反歐盟提出反壟斷相關規定，因此難以預測未來是否面臨歐盟裁罰，以及是否面臨調整既有商業模式情況。
歐盟過去曾以違反市場壟斷為由，分別向Qualcomm祭出兩張罰單，其中一張是在2018年1年寄出，認定Qualcomm以向蘋果支付費用換取獨家供應壟斷優勢，裁罰金額高達9.97億歐元，約為11.3億美元，而去年則以Qualcomm在2009年至2011年期間透過低於市場成本價格出售當時主流使用的3G通訊晶片，進而削弱當時仍在市場競爭的Icera在內廠商優勢，因此歐盟以違反市場壟斷因素，正式向Qualcomm祭出高達2億4200萬歐元罰單 (約2億7100萬美元，等同新台幣81億3000萬元)。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言