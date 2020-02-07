Qualcomm 5G網路技術是否壟斷？歐盟展開調查

在智慧型手機普及的現代，Google Maps也已經成為取代傳統地圖的重要發明。許多人依賴Google Maps查詢地點、路線、通勤方式等，也有人用以導航、避開交通尖峰地段。然而，最近有一名行為藝術家，就發現了Google Maps的漏洞，並利用這個漏洞造成了「交通癱瘓」。

2020-02-06 12:06