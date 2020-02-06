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延伸至嗅覺及味覺 Ericsson預期5G將催生更深層感知科技互動模式

聯合新聞網 / 楊又肇

5G網路服務開始陸續在全球市場普及之下，Ericsson預測在2025年將於全球地區累積超過26億名5G網路用戶，同時5G網路服務將承載全球約45%行動網路傳輸量，而5G網路使用覆蓋率約可達55%-65%人口比例。

除了帶動行動網路傳輸流量，Ericsson也預期5G網路服務將會大幅代動物聯網應用規模，從2019年內的蜂巢式物聯網連接數量達13億，預期在2020年的連接規模將超過50億，因此預期在5G網路服務持續推行下，將會進一步帶動更龐大的物聯網應用模式成長。

因應物聯網應用模式成長，Ericsson在《2030年十大消費者趨勢》報告中指出，預期在到2030年以前將能實現與人類視覺、聽覺、味覺、嗅覺，以及觸覺等感官互動連接技術應用，進而帶動感知聯網應用模式，讓使用者能有全新不同科技互動體驗。

依照Ericsson說明，從早期視覺、聽覺與觸覺應用模式，使用者與科技產品的互動將會在此類感知基礎上精進，例如使用者能透過虛擬實境、擴增實境等方式與科技產品產生互動，預期未來將會進一步強化既有感知互動模式，還會延伸到嗅覺、味覺等感知模式，藉此讓使用者能與科技有更深層互動體驗。

在《2030年十大消費者趨勢》報告中公布的2030年10大熱門消費趨勢包括：

  • 意念觸發：59%的消費者認為，未來只要想像出目的地，就能透過VR眼鏡看到地圖路徑。

  • 聲如其人：67%的受訪消費者認為他們將能夠透過麥克風逼真模仿任何人的聲音，甚至可以騙過家人。

  • 隨心調味：44%的消費者預期，未來將有裝置能對食物進行數位強化，讓任何食物嘗起來都是最喜愛的味道。

  • 數位氣息：約60%的消費者希望能透過數位技術暢遊森林或鄉村，包括體驗這些地方的所有自然氣息。

  • 實感觸覺：超過60%的消費者希望，當他們按下智慧型手機的數位圖示及按鈕時，螢幕還能同時傳達形狀及質感紋理。

  • 融合實境：70%的受訪者預期，至2030年時VR遊戲世界將與現實世界真假難辨。

  • 去偽存真：假新聞」可望被終結：半數受訪消費者表示，到2030年提供全面事實審核的新聞報導服務功能將會普及。

  • 後隱私時代消費者：半數受訪消費者認為自己屬於「後隱私時代消費者」：他們期望隱私問題能充分地被解決，以便能安全地受益於數據導向的世界。

  • 聯網服務催化永續發展：60%的受訪者認為，感知聯網的發展，將更容易催化環境永續性。

  • 全感知服務：45%的消費者預期，未來將會出現全新的購物體驗，除了以往的視覺，還能運用聽覺、味覺、嗅覺、及觸覺甚至五種感官併用的數位購物商場。

而針對目前在5G網路技術合作部分，Ericsson表示已經在全球地區累積達80個合作夥伴，其中已經有30個5G網路技術服務合作夥伴已經投入正式商用，同時Ericsson也強調接下來預期江能看見更多5G網路基礎建設佈建，以及更多5G網路服務推廣。

除了預期物聯網應用會因為5G連網服務大幅成長，包含車聯網、人工智慧、智慧城市等需要網路連接應用模式也會有大幅成長發展，使得5G網路被諸多業界認定為推動新一波工業發展關鍵，甚至也會進一步催生更多科技技術成長。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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