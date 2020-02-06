用拖車「癱瘓」交通 德國行動藝術家騙過Google Maps

在智慧型手機普及的現代，Google Maps也已經成為取代傳統地圖的重要發明。許多人依賴Google Maps查詢地點、路線、通勤方式等，也有人用以導航、避開交通尖峰地段。然而，最近有一名行為藝術家，就發現了Google Maps的漏洞，並利用這個漏洞造成了「交通癱瘓」。

這名行為藝術家西門‧韋葛德（Simon Weckert）來自德國柏林，他將99部從朋友借來或跟商場租用的手機，放上一輛紅色推車，再緩慢地拖著推車，走上柏林街頭。此舉成功讓Google Maps判斷為當地共有99部車輛目前正堵塞在道路上，讓路況標示瞬間顯示為「壅塞」狀態。然而事實上，該道路上幾乎空無一人，路況也十分順暢，只不過是韋葛德一個人拖著99部手機前行罷了。

有趣的是，這不僅僅會改變Google Maps上的路況標示，甚至還會進一步影響到附近其他正在使用Google Maps導航的使用者。Google Maps會讓其他使用者避開這個路段，以避免塞車。韋葛德更進一步將這台拖車拉到Google的柏林辦公室門口，讓地圖世界裡的柏林辦公室被交通「癱瘓」。

韋葛德在他的個人網站上指出，「透過這個行為藝術，可以看見虛擬世界如何輕易地影響現實世界中的狀況。」

Google官方則回覆道，他們會妥善利用這次案例，來對Google Maps進行進一步的改善。至今為止，他們已經研發出各種方式來判斷在路上行駛的是汽車、機車或其他的交通工具，不過至今他們還沒有遇過拖車的案例，很謝謝韋葛德的提供。他們也表示，非常樂見使用者利用各種有創意的方式來使用Google Maps，來讓Google Maps變得更好。