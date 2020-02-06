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紐約證券交易所母公司 計畫以300億美元收購eBay

聯合新聞網 / 楊又肇

更新：洲際交易所集團稍早證實確實已經與eBay進行接洽，並且有意洽談收購事宜，但eBay方面目前並未實際參與，因此洲際交易所集團實際上並未與eBay有具體談判。

相關消息指稱，紐約證券交易所母公司洲際交易所集團 (Intercontinental Exchange, Inc.)計畫以300億美元價格收購eBay。

華爾街日報引述消息來源報導指稱，洲際交易所集團預期透過本身經營金融市場技術專長，藉此協助提昇eBay電子商務平台營運成效。不過，消息來源表示目前洲際交易所集團對於收購eBay僅只是初步評估，是否會正式達成交易則尚未確定，而洲際交易所集團與eBay均未對此說法回應。

過去電子商務營運為主的eBay，近年受到亞馬遜與Walmart市場競爭影響，因此將市場發展重心移轉到網路廣告與支付業務。而此次傳出洲際交易所集團計畫以300億美元收購消息，似乎也再次引起投資者呼籲eBay應加速拆分分類廣告業務的爭論。

例如投資基金機構Starboard便呼籲eBay將分類廣告業務出售，並且制定更全面且積極的營運規劃，以利創造更好股東價值。目前eBay分類廣告業務市值約在80億美元至120億美元之間，而eBay過去以來也持續針對分類廣告業務進行併購，使其成為旗下重點業務項目之一。

而原本隸屬eBay的支付服務PayPal，目前則是在脫離eBay體系獨立運作之後，反而有更大發展空間，因此也讓投資者認為eBay應該儘快讓旗下分類廣告業務拆分獨立，以利獲取更大發展機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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