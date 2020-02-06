考量新型冠狀病毒影響 LG決定取消參與MWC 2020展期活動

考量新型冠狀病毒疫情影響，LG稍早確認將會取消今年MWC 2020展出，預期將以獨立發表會形式揭曉今年度新品。

依照LG發出聲明，基於考量本身員工與參展人士可能因為大會展區產生交互感染情況，為了避免近期新型冠狀病毒疫情可能因此擴散，因此決定取消參與今年度的MWC 2020展會活動。

不過，LG雖然強調將會在今年另外舉辦活動公布年度新品，但目前尚未公布預訂時間與地點。

在新型冠狀病毒疫情持續擴散之下，不少手機品牌也開始評估是否在今年上半年舉辦大型發表活動，例如黑鯊手機與小米稍早均確認將在中國境內以線上發表形式取代過往大型發表會活動，避免造成更多交互感染情況。

而在疫情持續擴散之下，目前也使得不少航空公司開始停飛前往標示疫區班機，甚至許多機場也開始限制來自疫區的班機入境，甚至就連過境也可能加以限制。在這樣的情況下，不少品牌原訂上半年舉辦的新品發表會活動也接連受到影響。

例如三星預計在2月11日於美國舊金山的Unpacked 2020發表會，便有不少媒體可能因為疫情管制情況而無法順利入境美國，進而無法參與此次發表會活動，而中興通訊原訂在MWC 2020期間舉辦的發表活動也在後續宣布取消，但中興通訊強調並非基於新型冠狀病毒影響 (而是因為先前美國禁令影響)，同時也表示不希望疫情影響攤位展示，原則上還是會參與MWC 2020攤位展示。

但此次LG宣布取消MWC 2020期間展出，同時也取消期間發表活動，是否會引發更多廠商跟進退出，目前包含小米、OPPO、realme、華為在內中國品牌都尚未有異動情況，因此預期還是會維持原訂計畫參與展出，而HMD Global、HTC、三星、Qualcomm、Ericsson、NEC、Intel、微軟在內廠商也尚未有計畫退出，預期暫時還不會影響此次MWC 2020展期活動。

目前MWC 2020活動主辦單位GSMA表示，目前新型冠狀病毒在中國境外地區疫情影響還不算明顯，但因為大會參展人潮來自全球各地，同時也有龐大進出流動情況，因此強調將會密切關注新型冠狀病毒所造成影響，同時也會採取因應措施避免潛在影響發生，而現階段暫時沒有取消今年度展會活動的計畫。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》