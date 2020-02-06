TAITRA表示不會延後舉辦Computex 2020 將加強防疫工作

就在MWC 2020開始有業者宣布取消展出消息之後，不少人也開始關注預計在今年6月2日到9日間舉辦的Computex 2020，是否也可能因為新型冠狀病毒影響而取消，或是延後舉辦。

而依照中華民國對外貿易發展協會 (TAITRA)回應說法，表示今年度的Computex 2020將會正常舉辦，同時所有準備工作均正常進行，另外也強調將會嚴格執行所有健康標準，並且會針對所有參展者進行體溫量測，相關醫療設施也會有對應準備與升級，尤其也會嚴格限制來自中國地區參展廠商與參展人士，避免新型冠狀病毒疫情擴散。

同時，預計在4月15日至18日舉辦的台北國際汽車零配件展、台北國際車用電子展，以及台灣國際機車產業展同樣也會如期舉辦。

而中華民國對外貿易發展協會也強調將會針對世貿一館、南港展覽館一館、南港展覽館二館，以及台北國際會議中心加強公共區域、電梯、廁所等清潔消毒作業，同時也建置相關防疫作業流程。除了要求所有參展人士必須配戴口罩，同時也會透過紅外線感側儀與額溫槍量測體溫，另外展館各樓層也會配置醫護人員，公共區域也會準備洗手液消毒，並且將配合政府防疫政策進行通報，確保參展人士安全與健康。

不過，考量Computex展會活動曾在2003年因為非典型肺炎 (SARS)疫情爆發，使得原本在6月舉辦的Computex 2003便延後至當年9月，因此今年預計舉辦的Computex 2020也可能會因為後續疫情發展而考慮延後，甚至取消舉辦。

若Computex 2020因為新型冠狀病毒疫情影響而延後舉辦，或許將會進一步影響往年經常在Computex期間揭曉新款處理器的Intel原訂發表活動，甚至也會進一步影響代號Comet Lake-S的第10代Core i系列桌機版處理器上市時間。

除了大型展會活動受到影響，不少手機品牌原訂發表活動也可能面臨取消，或是異動，例如黑鯊手機、小米稍早都已經確認取消過往大型發表活動，改以線上發表形式揭曉上半年預計推出新機，而部分位處疫區的媒體也因為管制情況，無法順利參與三星位於舊金山的Unpacked 2020發表活動。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》