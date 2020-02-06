以海馬記憶模式設計 DeepMind讓人工智慧可對應更深入推理運算

Alphabet旗下子公司DeepMind，稍早宣布提出能以遠距推理的全新人工智慧技術架構「MEMO」，預期可對應更大規模或更深入的推理運算。

「MEMO」的設計理念，源自自然界中海馬的記憶模式，藉由模式分離 (pattern separation)方式將記憶內容各別獨立儲存，並且以最大程度降低記憶內容之間的干擾。

在「MEMO」的架構設計裡，便是透過一組陳述事實與儲存在外部設備的內容，並且透過另一組檢索系統，讓人工智慧運算過程實際決定答案之前可以有更多決策比對，藉此在複雜數據中挖掘更正確答案。

除此之外，藉由快速數據比對方式，「MEMO」將能在更快時間內完成推論，同時也能在更複雜推理過程中找到更準確解答。

DeepMind預期將可藉由「MEMO」解決更多抽象，或是前所未見問題，透過更深層的推理能力找出合適解答。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》