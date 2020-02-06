2月18日上工！WeWork迎接具備豐富房地產經歷的新任執行長

雖然先前有傳聞指稱T-Mobile執行長John Legere離職後，可能接手WeWork新任執行長職位，但隨後立即獲得澄清。而在稍早對外公布消息裡，WeWork則是宣布由Sandeep Mathrani擔任新任執行長。

Sandeep Mathrani預計在2月18日正式成為WeWork新任執行長，並且將接手目前共同執行長Artie Minson與Sebastian Gunningham手中職務。

在此之前，Sandeep Mathrani曾經擔任Brookfield房地產公司 (Brookfield Properties)執行長，而更早之前也曾擔任2018年由Brookfield收購的不動產投資信託公司General Growth Properties (GGP)執行長，同時也曾擔任沃那多房產公司 (Vornado Realty Trust)總裁，以及紐約房地產開發商Forest City Ratner執行副總裁，因此在房地產處理有豐厚經驗。

在對外聲明中，Sandeep Mathrani表示未來將以公司成員擺在第一順位的前提下，重新定義員工與公司在創新平台、團隊，以及巨大發展潛能的工作模式。

WeWork新任執行長Sandeep Mathrani

過去在前任執行長Adam Neumann帶領下，WeWork總計籌集數十億美元資金，並且將營運據點擴展到全球數百個城市，同時在先前融資更使公司估計市值成長至470億美元，但卻在後續募股上市失利。而雖然快速擴張，使得WeWork吸引不少企業行號使用其服務，但也因為累積龐大支出虧損，使得投資人對其實際獲利能力開始質疑。

而在去年由Softbank收購WeWork約80%股權，並且加快原訂在2020年內的15億美元投資，使得WeWork得以繼續營運，同時在確認推行「90天行動計畫 (90-day game plan)」，並且將透過精簡業務、裁員等方式自保的WeWork，WeWork後續預期將減少4000名員工，以利在取消募股上市及面臨嚴重虧損情況下維持運作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》