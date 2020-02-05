加強Xbox遊戲陣容 消息指稱微軟原本有意收購白金工作室

Thurrott網站作者Brad Sams透露，微軟原本有意在去年收購曾經製作《魔兵驚天錄》、《尼爾：自動人形》等遊戲作品的白金工作室 (プラチナゲームズ／PlatinumGames)，但後續則可能因為白金工作室接受騰訊遊戲投資，使得微軟轉向計畫收購其他遊戲工作室。

分享 facebook

過去白金工作室曾與微軟合作發行《龍鱗化身》，但在2017年宣布取消開發此款遊戲，而微軟方面並未說明具體因素。

而此次傳出微軟過去有意出資收購白金工作室，只是後續可能因為白金工作室接受騰訊遊戲投資，使得微軟取消收購計畫，但仍有可能準備在後續宣布收購其他遊戲工作室，藉此加強本身遊戲陣容吸引力。

Pretty sure last year Microsoft was looking to buy them, guess that deal fell apart or they decided to go another direction. — Brad Sams (@bdsams) January 31, 2020

在此之前，微軟Xbox部門負責人Phil Spencer再次透露前往日本與在地遊戲業者進行洽談，其中包含談論即將對外發表的Xbox Series X細節，以及Xbox Game Pass服務合作項目，另外也可能針對潛在收購遊戲工作室進行洽談。

不過，目前尚未有消息指稱微軟計畫收購哪些遊戲工作室。而除了收購位於日本境內的遊戲工作室，微軟也有可能準備收購位於波蘭境內的遊戲工作室，使Xbox平台遊戲能有更大平台獨佔內容優勢。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》