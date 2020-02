加強Xbox遊戲陣容 消息指稱微軟原本有意收購白金工作室

Thurrott網站作者Brad Sams透露,微軟原本有意在去年收購曾經製作《魔兵驚天錄》、《尼爾:自動人形》等遊戲作品的白金工作室 (プラチナゲームズ/PlatinumGames),但後續則可能因為白金工作室接受騰訊遊戲投資,使得微軟轉向計畫收購其他遊戲工作室。

過去白金工作室曾與微軟合作發行《龍鱗化身》,但在2017年宣布取消開發此款遊戲,而微軟方面並未說明具體因素。

而此次傳出微軟過去有意出資收購白金工作室,只是後續可能因為白金工作室接受騰訊遊戲投資,使得微軟取消收購計畫,但仍有可能準備在後續宣布收購其他遊戲工作室,藉此加強本身遊戲陣容吸引力。

Pretty sure last year Microsoft was looking to buy them, guess that deal fell apart or they decided to go another direction.