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幾經波折 武漢台商包機終於回來了

美國司法部計畫 要求電信業者為機器人電話詐騙問題負責

2020-02-04 00:07楊又肇

相關消息表示，美國司法部計畫藉由全新方式打擊機器人電話詐騙問題，預計同時要求電信業者為此現象負責，而非僅只是追查詐騙電話來源。

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依照The Verge網站報導指出，由於美國境內電話詐騙情況越來越氾濫，同時也有越來越多詐騙電話源自海外地區，並且透過美國境內電信業者AT＆T、Verizon和T-Mobile網路電話線路作為跳板，進而透過偽裝來電號碼進行詐騙，讓接聽電話的人誤以為積欠費用，但實際上可能被詐騙高額費用。

美國司法部民事部門負責人Jody Hunt說明，目前已經發現部分電信業者允許兩個與印度有關連，同時在美國亞利桑那州與紐約設有辦事處的組織，每月總計撥打超過數億通詐騙電話，其中包含TollFreeDeals.com、SIP Retail、Global Voicecom Inc.、Global Telecommunication Services Inc.與KAT Telecom Inc.。

而相關統計顯示，美國境內在2018年內約累積產生480億次機器人電話詐騙，相比2017年時增加46%。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

詐騙司法印度

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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