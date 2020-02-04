Prime會員服務、AWS業務加值 亞馬遜營收成長21％

亞馬遜稍早宣布去年第四季期間總計取得874億美元營收，相比去年同期約成長21%，淨利則達33億美元，相比去年同期則是成長8%，而在Prime會員部分則是累積達1.5億人。

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相比2018年4月公布數據為1億人，顯示亞馬遜旗下Prime會員人數在一年半左右時間累積成長5000萬人，顯示全球市場仍有不少用戶願意使用亞馬遜針對Prime會員所提供服務，其中包含商品更快送達，以及針對Prime會員提供特定服務，例如Prime Video在內服務內容。

依照亞馬遜執行長Jeff Bezos說明，目前Prime服務中的商品快遞已經可以在美國多數地區提供當日內，或最多一天即可送達服務，相比去年同時使用此項服務的貨品遞送數量更成長4倍以上，顯示藉由Prime會員加值，更能刺激消費者透過亞馬遜服務選購更多商品，或是生活必需品。

尤其在收購Whole Foods之後，透過Prime會員服務快遞購買Amazon Fresh，以及Whole Foods Market商品的比例也越來越高，其中更有不少用戶透過2小時快遞採購生鮮商品。

另外，支撐亞馬遜多數服務的AWS業務，在去年第四季內也有32%的業務成長表現，同時依然領先微軟、Google成為目前最大雲端服務平台供應商。不過，相比過往成長幅度則是稍微放緩，同時在微軟、Google在內業者持續追擊之下，顯然AWS也必須找出更多發展機會，藉此再次拉開競爭差距。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》