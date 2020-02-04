美國娛樂軟體協會計畫讓E3電玩展轉型 有機會開放一般民眾參與

隨著Sony二度取消參與E3電玩展展出，並且強調未來將著重藉由獨立活動與更多玩家溝通互動，使得市場對於E3展會活動所能帶動經濟效益開始有不同看法。而為了避免產生更大影響，E3電玩展主辦單位美國娛樂軟體協會 (ESA)將調整展會活動內容，希望可以拉攏更多玩家參與。

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就美國娛樂軟體協會說明，預期將使原本定位為商展形式的E3電玩展能吸引更多玩家參與，其中更計畫讓玩家能實際參與業界活動、展會內容體驗，甚至可以直接遊玩尚未上市遊戲作品，另外更計畫邀請驚喜嘉賓炒熱氣氛。

而計畫開放一般玩家進場參觀，甚至體驗活動內容，意味未來E3電玩展將從原本限定電玩產業相關人士參與的商展轉型，將可開放一般民眾購票入場。

實際上，過去幾年的E3電玩展就已經有不少一般玩家透過特定贈票活動，或是參與活動形式進入E3展區參觀。甚至主辦單位本身也會透過贈票增加進場參觀人數，藉此鞏固展會本身吸引人潮能力。

微軟更是在近幾年的E3展出活動同步在展會現場外舉辦玩家活動，讓玩家能夠同步體驗展會中展示內容。因此，在E3電玩展持續減少參展廠商的情況下，開放一般民眾進場參觀似乎沒有什麼不妥。

不過，一旦美國娛樂軟體協會開放一般民眾可自由購票參與E3電玩展，將使這個展會活動從專業商展形式徹底轉型。

以目前網路資訊發達情況來看，確實沒有必要透過每年一次的大型展會活動進行溝通，因此Sony才會在2018年起宣布不參與E3展會活動，並且效仿任天堂藉由本身直播平台與獨立活動與更多玩家互動。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》