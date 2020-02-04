印第安納大學全新超級電腦 確定採用NVIDIA「Ampère」GPU

美國印第安納大學宣布將在創校200週年之際建造全新超級電腦「Big Red 200」，更透露將會採用NVIDIA下一代顯示架構GPU，作為運算加速基礎。

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依照相關說明，「Big Red 200」將會區分兩階段建設，第一階段目前已經完成，其中包含672組雙路運算節點，採用AMD 64核心、128線程設計的EPYC 7742伺服器處理器，總計採用86016組核心、172032線程，而在第二階段則預計採用NVIDIA預計對外公布的下一代顯示架構GPU，預期就是先前傳聞許久的「Ampère (安培)」。

在原本規劃中，印第安納大學原訂採用NVIDIA Tesla V100 GPU作為運算加速基礎，但後續則在第二階段硬體建置改用NVIDIA預計對外接小的全新顯示架構設計。

就目前公布數據「Big Red 200」最初規劃運算效能可達5.9PFlops，而換上NVIDIA下一代顯示架構預計可讓運算效能達8PFlops，同時需要GPU數量更少，同時也能讓電力損耗降低。

先前消息指稱，Ampère顯示架構將採用7nm製程技術生產，市場預期新一代顯示卡僅需原本一半電力即可發揮相同運算效能，意味Ampère顯示架構將帶來比Turing更高的顯示運算效能，同時應用在輕薄筆電產品也能發揮更高顯示運算效果。

至於時間點預期會選在今年地點位於美國華盛頓哥倫比亞特區舉辦的SIGGRAPH 2020期間公布，其中可能同樣先更新專業繪圖卡產品，接下來才會在德國科隆電玩展期間公布面向玩家市場的顯示卡產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》