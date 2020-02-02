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歐盟以壓倒性票數通過 推動新一波充電連結規格統一

2020-02-02 12:44楊又肇

雖然蘋果先前以造成更大花費，以及可能產生更多電子垃圾為由，希望歐盟在充電連結規格能有額外彈性，但顯然歐盟委員會仍希望全面推動相同充電連結規格。

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在稍早投票表決中，歐盟委員會以582票對40票通過決議，未來將在手機等消費性產品採用相同充電連結規格，希望以此減少電子垃圾生成比例。

在此情況下，在歐洲市場銷售的iPhone機種勢必要配合調整其充電連結規格，或許將無法繼續使用過去長時間使用的Lightning連接線，可能必須配合政策改為現在盛行使用的USB-C設計。

目前還無法確認蘋果是否對此作任何回應。

在此之前，實際上歐盟已經成功要求所有消費性電子產品業者配合使用相同充電連結規格，當時主要是以micro USB作為統一規格。

而在USB-C連結規格越來越普及之下，歐盟顯然計畫將此連結規格更為普及化，預期將使更多科技產品都能藉由USB-C連結規格對應更快充電效率，同時也能對應更高充電電壓與資料傳輸頻寬，並且確認所有充電規格統一，進而降低電子垃圾生產比例。

依照歐盟公佈數據，歐洲境內在2016年便累積產生1230萬噸電子垃圾，平均每位歐盟居民約製造16.6公斤重量，因此若是每人可減少使用重複的充電線、充電器，將能減少更多電子垃圾。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

歐盟投票

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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