「破壞式創新之父」享壽67歲 造就近半世紀矽谷、商業基調

克萊頓・克里斯坦森提出「破壞式創新」以及後續的補充概念，造就了近半個世紀矽谷、商業、科技環境的基調。

圖擷自 Clayton Christensen 網站 分享 facebook

提出「破壞式創新」概念的商學家 Clayton Christensen（克萊頓・克里斯坦森）本週於波士頓一家醫院內過世，享壽 67 歲。不少商業上的基礎都是奠基於克里斯坦森科技破壞與創新的架構上。

克里斯坦森在美國鹽湖城出生，在楊百翰大學獲得學士學位，並有牛津大學的碩士學位，以及哈佛大學的 MBA 與博士學位，並在之後任教於哈佛。他還創立了克萊頓・克里斯坦破壞式創新學院以及創投公司 Rose Park Advisors。

克里斯坦森的理論簡單來說，就是成功的大公司（比如商用主機）忽略了市場內較低階的潛在客戶，讓更有效率的小公司（比如個人電腦）有機會進入，用更低的成本達到相似的成果。這些年來矽谷從 Napster、Amazon、Uber、Airbnb 等新創的崛起都可以看到類似的現象。

克里斯坦森 1977 年的著作《創新者的窘境》（The Innovator’s Dilemma）更是多次被各大企業人士引用。不僅賈伯斯晚年在必讀書單推薦這本書，Netflix 執行長 Reed Hastings 在發展公司諞子的時候和管理團隊一起讀，Intel 首位營運長，並在當時擔任執行長的 Andy Grove 更因為破壞式創新的概念意識到轉型的迫切性。

在之後克里斯坦森再提出「Jobs to be done」（要完成的工作）論述，強調破壞式創新固然可以啟動一家公司，但公司要成長，就要確保不有更多的競爭者靠破壞式創新成為敵手，這時候就得進一步去關注客戶的需求。這也是破壞式創新相當重要的補充概念。

克里斯坦森撰寫了數本著作，上百篇文章，其中並非全都是商業相關書籍。在他 2012 的 TEDx talk 裡面，更將自己的商業理論應用於成就個人幸福的基礎。

克里斯坦森談破壞式創新：

《本文作者Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》