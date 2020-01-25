棄Lightning改USB-C？蘋果指歐盟強制規格統一將產生更多「電子垃圾」

雖然歐盟並未強硬要求蘋果必須配合規定捨棄現行採用的Lightning連接規格，但確實在近年來相當積極推動3C類產品充電、連接規格統一，不僅過去讓micro USB成為多數手機採用連接規格，目前也讓USB-C逐漸成為多數3C類產品使用連接規格設計。

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而雖然蘋果目前已經在筆電產品，以及新版iPad Pro開始採用USB-C連接埠，並且能以第三方業者生產USB-C連接埠充電器補充電力，但在iPhone系列機種則依然維持使用Lightning連接埠規格，並未像多數手機品牌都已經跟進採用正反兩面都能連接使用的USB-C設計。

對於歐盟近期預計再次藉由推動新一波法案，計畫讓市面上銷售3C類產品能更進一步使用規格統一化的充電、連接規格，蘋果稍早則是透過Copenhagen Economics市調機構所統計數據，認為歐盟此舉套用在蘋果產品，將會造成約15億歐元規模的經濟損失，強調以現行iPhone在內產品於全球市場銷售數量，一旦強制更換為市場通用連接規格，將會產生更大資源浪費，甚至也會產生更多電子垃圾。

依照蘋果的說法，若是強制要求讓iPhone在內機種更換連接規格，意味原本對應這些產品的Lightning連接配件都必須捨棄不用，連帶地也會造成原本Lightning連接規格配件產品市場發展，不僅將會產生更大電子垃圾問題，同時也會直接影響以Lightning連接規格為基礎的市場經濟發展。

同時，蘋果也表示若市場僅維持統一化連接規格設計，意味日後將不會有更多廠商願意投入新技術應用的連接規格發展，勢必不利於未來市場產業成長，因此認為歐盟應該對此保留彈性，而非強制要求規格統一。

以蘋果立場來看，自然還是考慮改變連接規格所需付出成本，以及既有連接規格改變之餘，可能連帶影響Lightning規格原本帶動MFi認證配件市場發展，因此短時間內應該還是不會考慮做變動，除非未來歐盟以更強制手段要求蘋果配合。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》