Google I/O 2020開發者大會 確定將於今年5月12日展開

今年透過衛星操控遊戲,讓開發者設法從中解謎之後,Google隨後也確認今年度的Google I/O 2020開發者大會活動時間,將訂於今年5月12日至14日,地點則依然位於加州總部附近的海岸線圓形劇場 (Shoreline Amphitheatre)。

接連已經好幾年選在海岸線圓形劇場舉辦的Google I/O年度開發者大會,預期今年重點應該還是會聚焦在用戶隱私安全、人工智慧等應用,尤其在近年網路服務隱私問題一直成為科技業者關注項目,因此預期有不少營收項目與用戶隱私息息相關的Google也會格外重視此類議題。

另一方面,人工智慧也同樣是Google近年持續關注項目,預期今年在Google I/O 2020活動期間同樣會成為串連諸多服務內容的重點項目。

至於在Sundar Pichai正式接手Alphabet執行長,同時也持續帶領Google發展,或許也會針對接下來的公司發展方向做具體說明。而諸如新版Android、全新應用服務,或是可能宣布推出全新硬體裝置,預期也會是此次開發者大會公布重點。

Cosmos aligned. We'll be back at Shoreline Amphitheatre in Mountain View for this year's #GoogleIO on May 12-14! pic.twitter.com/3bZqriaoi1