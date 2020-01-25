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澳洲確診首例武漢肺炎患者 華裔男曾去過武漢

Google I/O 2020開發者大會 確定將於今年5月12日展開

2020-01-25 09:50楊又肇

今年透過衛星操控遊戲，讓開發者設法從中解謎之後，Google隨後也確認今年度的Google I/O 2020開發者大會活動時間，將訂於今年5月12日至14日，地點則依然位於加州總部附近的海岸線圓形劇場 (Shoreline Amphitheatre)。

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接連已經好幾年選在海岸線圓形劇場舉辦的Google I/O年度開發者大會，預期今年重點應該還是會聚焦在用戶隱私安全、人工智慧等應用，尤其在近年網路服務隱私問題一直成為科技業者關注項目，因此預期有不少營收項目與用戶隱私息息相關的Google也會格外重視此類議題。

另一方面，人工智慧也同樣是Google近年持續關注項目，預期今年在Google I/O 2020活動期間同樣會成為串連諸多服務內容的重點項目。

至於在Sundar Pichai正式接手Alphabet執行長，同時也持續帶領Google發展，或許也會針對接下來的公司發展方向做具體說明。而諸如新版Android、全新應用服務，或是可能宣布推出全新硬體裝置，預期也會是此次開發者大會公布重點。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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