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SD記憶卡誕生20週年 統一記憶卡紛亂局面、加速數位檔案交換

2020-01-24 09:05楊又肇

SD協會稍早宣布，SD記憶卡誕生至今已經20週年，從一開始催生此記憶卡規格的Panasonic、Toshiba，以及SanDisk，以及初期加入協會的70個成員，至今則是累積超過1700家成員，同時SD記憶卡衍生規格也讓資料儲存容量足足增加12萬5000倍，而資料存取速度也從原本每秒12MB增加至每秒985MB，SD記憶卡更從原本相機使用需求擴展至手機、家用電玩主機，甚至對應工業應用需求，成為目前市場普及使用的記憶卡規格。

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依照SD協會公布數據，顯示SD記憶卡從20年前催生以來累積各項成就：

  • 至今累積15種主要物理與機械設計規格，並且催生數十種相關出版物、附錄、測試指南與應用規格

  • micro SD記憶卡規格成為目前消費市場與企業應用最為普及設計

  • 後續衍生的SDHC、SDXC與SDUC標準，讓SD記憶卡最大儲存容量增加至128TB

  • 後續衍生的SD Express標準，讓SD記憶卡最高資料存取速度可達每秒985MB

  • 即便後續衍生規格再多，SD記憶卡均支援向下相容、隨插隨用特性

  • 目前已經累積超過1700個創建、使用SD技術標準的成員數量

除了提供裝置額外儲存空間，同時也增加更大儲存容量與更快存取速度，SD記憶卡的誕生更使得過去裝置擴充儲存規格統一，目前不僅成為數十億種科技產品共用儲存媒介，更藉由存放資料可相容使用特性，藉此提昇數位檔案交換使用效率。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

記憶卡

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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