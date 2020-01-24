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專注現有數位支付服務 英國電信業者Vodafone也退出支持Facebook加密貨幣

2020-01-24 09:06楊又肇

去年包含eBay、Visa、Booking Holdings在內業者先後表明從Libra協會退離後，英國電信業者Vodafone稍早也表示將從Facebook此項加密貨幣項目發展退出。

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加上先前已經退離成員，目前Libra協會僅剩20名成員支持。

雖然接受Vodafone退出，Libra協會政策與溝通主管Dante Disparte稍早則強調成員組成隨著時間推移而改變，同時也說明Libra項目發展保有相當彈性，並且預期能向市場提供安全透明且友善的支付服務。

而Vodafone方面則聲明未來將會更專注本身投資的數位支付服務，例如目前Vodafone持有在非洲肯亞推行M-Pesa行動支付服務的Safaricom部分股權，另外也看好此類藉由手機簡訊進行借貸、匯款的交易應用發展。

不過，Vodafone也不排除未來持續與Libra服務合作，只是現階段發展會更專注在現有數位支付服務項目。

在此之前，Facebook曾說明在未解除政府機構擔憂之前，並不會讓Libra加密貨幣服務上線運作，但也強調目標希望能在2020年讓此加密貨幣流通使用。

由於Facebook強調Libra加密貨幣將能與政府法定貨幣互換，其中又以美元佔比最高，因此立即引起美國政府關注，希望Facebook進一步出面說明，甚至認為若Facebook準備跨入金融相關業務發展，就必須遵守既有金融法規。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

加密貨幣Facebook

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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