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踏出家門就是敵人！蘋果告了研發A7到A12全部處理器的前工程師

2020-01-22 22:14T客邦

當年在蘋果一手設計了A7到A12全部處理器的前蘋果資深處理器工程師Gerard ...
當年在蘋果一手設計了A7到A12全部處理器的前蘋果資深處理器工程師Gerard Williams III（中）。 路透社
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iPhone多年來在市場上稱霸天下，使用的核心A系列處理器可以說功不可沒。不過，當年在蘋果一手設計了A7到A12全部處理器的前蘋果資深處理器工程師Gerard Williams III，在去年四月份離職。儘管當年立下汗馬功勞，但也免不了遭受離開公司被秋後算帳的命運，現在遭到蘋果告上法庭。

Gerard Williams III原本在ARM工作，在加入蘋果前，於ARM工作的時候就幫蘋果設計了Cortex-A8架構（iPhone 3GS搭載）。之後被蘋果延攬進來，他參與了從第一顆64位元處理器A7到iPad Pro上搭載的A12X等所有A系列晶片的研發，一直到他離職前，在蘋果工作有九年之久，是蘋果SoC團隊的負責人。

而Gerard Williams III在去年四月離開蘋果，然後在去年十一月，與另外兩位曾在蘋果、Google工作過的 John Bruno、Manu Gulati 三人一起合作，創辦了新公司NUVIA ，主力是研發晶片處理器。

這3 人加起來曾開發 20 款晶片，貢獻超過 100 個晶片設計專利。並且宣布已獲得 5,300 萬美元 A 輪融資。

蘋果提出了證據表示，Gerard Williams III在受雇期間就開始規劃成立他的新公司NUVIA，這違反了他與蘋果之間的工作合約。而Gerard Williams III則辯稱，根據加州法律，員工有發展副業的保護性條款，同時他還指出蘋果涉嫌非法取得他個人的簡訊，這點侵犯他的個人隱私。

不過，地方法院法官表示，加州法律雖然允許員工發展副業，但法律並不准許「員工去規劃、準備成立一個與現有公司相競爭的的新公司，因為這樣是讓這些員工透過為公司工作的時間，去累積公司競爭者的資源。」

由於Gerard Williams III表示他在蘋果起訴的證據中，包括他在蘋果工作期間所發送的私人簡訊當作證據，證明他在職期間進行了成立新公司NUVIA的規劃，因此他控告蘋果侵犯他私人隱私。不過，法院也駁回了Gerard Williams III的控訴。法官表示，「在蘋果送交的簡訊證據中，並非是透過竊聽或是私下密錄等行為取得的違法侵犯隱私的手段取得的。」

由此看來，法院目前是站在蘋果這邊。而該官司將在本週二進行一場聽證會，Gerard Williams III辯稱，蘋果不能因為自己在職期間想出了沒有告訴公司的新點子就要起訴他。

新聞來源：bloomberg

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

專利蘋果處理器工程師

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