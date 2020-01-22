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英國為電動計程車打造無線充電系統 司機邊等客人邊充電

2020-01-22 21:59三嘻行動哇 Yipee!

圖片及資料來源：BBC、gov.uk
圖片及資料來源：BBC、gov.uk
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近年來英國政府也大力推動電動巴士和電動計程車，但最大的問題是充電站數量不足。為此，政府再次出招斥資 340 萬歐元（約新台幣 1 億 1,320 萬元）引進無線充電技術，讓測試用電動計程車可以邊排班邊充電，不僅能改善空氣品質，還能提升電動車使用意願。

圖片及資料來源：BBC、gov.uk
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據報導，這項計畫將為期 6 個月，在 Nottingham 諾丁漢車站周遭的計程車排班區將安裝 5 個無線充電版，同時會有 10 輛支援無線充電技術的 Nissan、LEVC 等不同品牌電動計程車排班等著接送客人。

如此一來電動計程車可以在排班同時充電，司機就能節省時間不必另外花時間到充電站充電，反而能有更多的載客賺錢機會。

英國交通大臣 Grant Shapps 格蘭夏普斯表示，這項計畫若是成功，英國計程車將成為電動車推廣的先鋒，無線充電技術將提升電動計程車的效率，進而減少空氣污染、改善空氣品質。

英國商業大臣 Andrea Leadsom 則是認為無線充電技術將成為吸引消費者從燃油車轉向電動汽車的重要關鍵，若這項開創性測試實驗成功就能減少廢棄排放。

圖片及資料來源：BBC、gov.uk

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

計程車無線充電英國

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