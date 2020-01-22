推動日本境內電競市場成長 NTT宣布成立全新子公司「NTTe-Sports」

日本最大電信集團NTT (Nippon Telegraph and Telephone Corporation,日本電信電話)尤其下NTT東日本對外宣布，將於今年1月31日正式成立全新子公司「NTTe-Sports (暫稱)」，預期推動在日本境內成長幅度相對緩慢的電競市場。

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目前分別持有固網電信業務、國際ISP通訊與長途IP運營業務，以及行動通訊與資料處理等業務的NTT，此次宣布進軍電競市場發展，主要希望推動日本境內電競市場發展成長，並且強化日本在電競產業發展潛能。

依照NTT東日本對外說明，預計藉由旗下電信、數據在內技術資源，將在今年7月於日本東京都內設置e-Sports電競會場，並且藉由在地化建置的5G網路技術提供低延遲傳輸效果，同時也可透過本身對外廣播應用技術，透過舉辦各類電競賽事活動促進相關業務成長，同時也預期可帶動周邊商機發展，例如與電競賽事息息相關的電腦硬體設備，以及鍵盤、滑鼠、耳機等周邊配件。

除了藉由電競賽事帶動各類商機，NTT更預期將可往外擴展更多市場發展機會，同時也計畫布局海外市場發展。NTT預計將攜手業界合作一同投資，預期在5年後可使日本電競市場產值成長至日幣40億圓規模。

在此之前，NTT東日本社長井上福造早在2018年9月以Project Team為代稱著手準備此項計畫，並且在2019年6月於社內成立電競團隊「TERA HORNs」，此次正式對外宣布成立全新子公司「NTTe-Sports」，預期進一步推動日本電競市場成長。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》