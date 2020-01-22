因應5G網路過渡時期更新需求 Qualcomm接續推出三款4GLTE處理器

在MWC 2020正式開始前，Qualcomm宣布更新三款處理器產品，分別是新款Snapdragon 460、Snapdragon 662，以及Snapdragon 720G。

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三款處理器依然是鎖定現有4G LTE應用市場，藉此讓部分市場需求依然可在準備過渡至5G網路時代期間，針對4G網路使用需求機種進行更新。而因應新無線連接技術，Qualcomm也在此次更新的三款處理器加入Wi-Fi 6、藍牙5.1技術規格，藉此對應更快的無線網路連接效率。

此外，新款處理器更加入支援雙頻 (L1和L5)全球導航衛星系統 (GNSS)，同時與針對印度市場使用需求，更整合印度區域採用的NavIC導航衛星系統，並且同樣加入Qualcomm人工智慧引擎Snapdragon AI Engine，以及Qualcomm Sensing Hub感測樞紐設計。

Snapdragon 460：

在相關設計部分，Snapdragon 460採用8組Kryo 240 CPU設計，並且搭配Adreno 610 GPU，分別在CPU與GPU提昇70%，以及60%效能表現。另外則搭配Spectra 340 ISP，對應單組2500萬畫素相機鏡頭，或是兩組1600萬畫素鏡頭，同時更首次在Snapdragon 400系列採用Hexagon 683 DSP設計，藉此強化人工智慧運算應用。

值得說明的是，Snapdragon 460採用的8組Kryo 240 CPU實際上採Arm DynamIQ形式設計，亦即雖然全數採用相同Kryo 240 CPU設計，卻以不同時脈運作形成big.LITTLE架構配置，藉此對應更細膩的電力控制效率。

至於連網部分則採用Snapdragon X11 LTE通訊晶片，分別可對應高達390Mbps的下載速度，以及高達150Mbps的上傳速度。

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Snapdragon 662：

在Snapdragon 662部分，則是以8組Kryo 260 CPU構成，其中4組採用Cortex-A73大核設計，其他4組則採用Cortex-A53小核設計，同樣配置Adreno 610 GPU與Hexagon 683 DSP，而相機部分則採用Spectre 340T ISP，最高可對應4800萬畫素相機，並且支援HEIF影像格式、平順縮放，以及三鏡頭相機組合。

同時Snapdragon 662搭載Qualcomm FastConnect 6100無線模組，其中包含支援Wi-Fi 6、藍牙5.1技術規格，行動通訊部分則與Snapdragon 460一樣採用Snapdragon X11 LTE通訊晶片，分別可對應高達390Mbps的下載速度，以及高達150Mbps的上傳速度。

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Snapdragon 720G：

而此次推出中高階等級處理器Snapdragon 720G，則是採用Kryo 465 CPU設計，分別對應2組Cortex-A76大核與6組Cortex-A55小核配置，GPU部分則採用Adreno 618，分別在CPU與GPU運算效能提昇60%及75%，其中針對遊戲部分更支援Snapdragon Elite遊戲平台部分功能，例如可對應Android版本升級強化GPU效能。

其他部分則分別支援Hexagon 692 DSP與Spectra 350L ISP，最高可對應1億9200萬畫素靜態影像捕捉，或是4K錄影功能，另外則是支援可在15分鐘內充入50%電量的Quick Charge 4+電池快充技術，以及Qualcomm FastConnect 6200現模組，同樣支援Wi-Fi 6、藍牙5.1技術規格，行動通訊則採用Snapdragon X15 LTE連網晶片，支援最高800Mbps下載速度，以及150Mbps上傳速度。

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上市時間方面，Snapdragon 720G預計最快會在今年第一季推出，而Snapdragon 662與Snapdragon 460則預計會在今年底以前陸續推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》