日本LINE Credit因系統異常 發生超貸、洩漏用戶個資情況

2018年底配合金融貸款業務發展，LINE攜手瑞穗銀行、東方公司 (Orient)，透過投資由LINE Financial全額出資成立的子公司LINE Credit，推出提供個人無擔保的金融借貸服務LINE Pocket Money，稍早因為在2019年8月29日至9月5日期間涉及違反日本放貸商業法，同時也因為去年推出的OpenChat服務將用戶個資透露給第三方業者使用，因此被東京都政府警告，並且要求做出改善。

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而LINE Credit稍早則是做出致歉回應，表示主要是因為系統出現異常，導致發生LINE Pocket Money服務有超貸情況，而OpenChat也同樣因為系統異常，造成LINE Pocket Money服務的用戶個資外洩。

在發出相關聲明後，LINE Credit表示目前已經將相關系統問題修正，並且作了額外防護措施，避免相同問題再次發生。

目前LINE Credit在日本地區服務運作方式，是藉由針對個人信用評價服務LINE Score建立借款額度依據，藉此讓使用者能以此作為個人信用評價，並且能以無擔保形式透過LINE Pocket Money進行線上借貸，並且結合行動裝置快速、便利使用特性，讓需要資金週轉的使用者可快速籌資。

不過，畢竟涉及金融與個人隱私等敏感資訊，同時也因為放貸商業法等法令規範，避免產生超貸而無法順利還款，導致衍生額外社會問題等情況，使得此次LINE Credit發生系統異常情況立即引起關切。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》