數位極簡主義 奪回你生活的控制權

圖／路透 分享 facebook 我開始寫這章的時候，《紐約郵報》（New York Post）的一位專欄作家發表了一篇專欄文章，標題是〈我如何戒掉手機癮──你也辦得到〉。他的祕訣是什麼？他關掉iPhone上一百一十二個app的通知功能，並在文末樂觀地總結道：「奪回自主權很簡單。」

在科技新聞圈中，這類文章很常見。該文作者發現他與數位工具的關係變得不正常，震驚之餘，他採用一種聰明的破解祕技，接著熱切地告訴大家，使用祕技之後，情況似乎好多了。我對這些權宜之計始終抱持懷疑的態度。根據我研究這些議題的經驗，光是使用這些祕訣和技巧，很難永久地改造數位生活。

問題在於，那些小改變不足以解決新科技所造成的大問題。我們想改變的根本行為已經在文化中根深柢固了，誠如前一章所述，那些行為有強大的心理力量作為後盾，那些心理力量為根本的衝動本能浥注了能量。為了重新奪回掌控權，我們不能只做微調，而是應該從頭開始重建我們與科技的關係，以我們深信的價值觀為基礎。

換句話說，《紐約郵報》那位專欄作家不能只是關閉那一百一十二個app的通知，他應該問一個更重要的問題：為什麼當初他會下載這麼多app。他需要的是一套運用科技的理念（每個疲於因應這些議題的人都需要）。那個理念涵蓋了從頭開始的一切，包括我們允許哪些數位工具進入我們的生活、基於什麼原因而使用那些工具、做了哪些限制。如果沒有這種反省，我們只會在一堆令人上癮又誘人的網路小玩意兒中苦苦掙扎，妄想有一套破解誘惑的祕技來解救我們。

我在前言中提過，我有一套理念可以提供給大家參考：

數位極簡主義

一種運用科技的理念，那個理念主張：你把連線的時間放在少數幾個精心挑選的最適活動上，那些活動強力地支持你重視的事物，你也樂於錯過其他的一切活動。

抱持這種理念的數位極簡主義者常在心裡做成本效益分析。如果某種新科技只帶來小小的娛樂消遣效果或微不足道的便利性，數位極簡主義者會忽略它。即使一項新科技承諾支持數位極簡主義者所重視的東西，它還需要通過另一個更嚴格的測試，數位極簡主義者才會採用它：那是運用科技來支持我的價值觀的最佳方法嗎？如果答案是否定的，數位極簡主義者會著手改善科技，或尋找更好的選擇。

數位極簡主義者是從深信的價值觀出發，反向推導出他們想要的科技。他們把那些科技創新從令人分心的罪魁禍首，變成支持美好生活的工具。如此一來，他們便破解了讓很多人對螢幕拱手讓出自主權的魔咒。

請注意，這種極簡主義理念（minimalist）與多數人內建的多多益善理念（maximalist）形成了鮮明的對比。所謂「多多益善理念」是指，只要那個吸引你的科技可能帶來效益，就值得採用。多多益善的人對於自己可能錯過哪怕是最低限度有趣味或有價值的東西，都會感到不安。事實上，我第一次公開提到我從未用過臉書時，我的專業圈裡有人正是基於這種原因對此感到震驚。我反問：「為什麼我需要使用臉書？」他們說：「我無法確切地回答你，但是萬一臉書上有對你實用的東西，你卻錯過了，那怎麼辦？」

對數位極簡主義者來說，這種論點聽起來很荒謬，因為他們相信，最好的數位生活是透過精心挑選的工具來提供大量明確的好處。他們擔心那些沒啥價值的活動占用他們的時間和注意力，最後導致弊多於利。換句話說：數位極簡主義者不介意錯過一些小事，他們更擔心的是，那些他們已經確信能讓生活變得更美好的大事遭到排擠。

為了具體說明這些抽象概念，我們來看一下我研究這種新興理念時所發現的一些實例。對一些數位極簡主義者來說，「新科技必須強烈支持其深信的價值觀」是必備的條件。這個條件幫他們淘汰了大家普遍認為每個人都應該擁有的服務和工具。例如，泰勒最初加入社群媒體，是基於大家普遍抱持的理由：協助事業發展，保持聯繫，提供娛樂。然而，泰勒採用數位極簡主義後，他意識到，即使他重視那三個目標，他想使用社群媒體的強迫行為頂多只帶給他微不足道的好處，使用社群媒體並不是藉由科技實現那些目標的最佳方法。所以，他戒掉了所有的社群媒體，轉而尋找更直接有效的方式來協助事業發展，與人聯繫，並從中獲得樂趣。

《深度數位大掃除：3分飽連線方案，在喧囂世界過專注人生》書影。圖／時報出版提供 分享 facebook

※本文摘自《深度數位大掃除：3分飽連線方案，在喧囂世界過專注人生》，作者／卡爾．紐波特。