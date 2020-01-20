拍攝路人就找出他姓名個資 未來隱私秩序會不會失控？

以後只要出門，是不是都得戴口罩了？

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如果走在路上被拍下照片後，就可以輕易找出你的姓名、地址等個人資料，未來的隱私秩序會不會失控？

根據《紐約時報》、Digital Trends和CNET報導，新創團隊Clearview推出一款新應用，只要拿著一個人的照片，就可以透過AI人工智慧連結Facebook、YouTube等網路社群上超過 30 億張的圖像數據庫，從中找出這些圖片最初來源網站的連結，進而找出更多個人資訊。

相較之下，執法機構自己擁有的數據量難以與Clearview匹敵。例如：聯邦調查局（FBI）數據庫涵蓋護照、駕照照片，約擁有超過 6.41 億張美國公民的臉部圖像，是目前最大型的政府機構數據庫之一，但仍遠遠比不上 Clearview。

報導指出，目前這款應用程式還沒有開放一般民眾下載取得，但早已提供給美國政府執法機構使用。從地方性的警察局到 FBI、國土安全部等高階政府單位，都被證實已經透過該款應用程式來調查犯罪行為。

這樣的技術應用情況，不僅衝擊一般大眾的個人隱私，也因為讓私人科技企業可以掌握更多隱私資訊，而可能帶來更大危機。例如：美國執法機構就向媒體表示，他們並沒有完全理解 Clearview 的運作方式，而且 Clearview 似乎可以知道現在是哪個執法機構正在用軟體搜索特定人士。

之前，亞馬遜就因為向執法機構提供臉部辨識技術系統，而被大肆批評。當時不少美國人權相關組織抗議，認為這項技術已經被政府單位濫用，恐怕將影響有色人種、移民的權利。

目前，美國一些城市如舊金山等，已經明確禁用臉部辨識技術，但這項技術的監管法律仍然尚未拓展到聯邦法律層級。上週三時，美國眾議院也舉行第三次臉部辨識技術聽證會，希望針對私人科技公司、政府單位在公共場所應用臉部辨識技術的相關議題進行規範。

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》