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微軟計畫2030年實現碳負排放目標 2050年將清除過去累積碳排放量

2020-01-20 00:41楊又肇

微軟稍早宣布旗下將於2030年實現碳負排放計畫，同時也計畫在2050年實現消除從1975年成立以來造成碳排放影響，並且在未來4年內投資10億美元資金，透過創新技術改善目前氣候影響情況。

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在蘋果、Google、Facebook在內科技業者均先後公布旗下全面採用綠能、減少碳排放量的發展目標後，微軟也跟進宣布旗下減少碳排放目標。除了計畫在2030年實現碳負排放，更準備在2050年完成消除過往從1975年成立公司以來造成的碳排放影響，甚至也計畫透過投入10億資金，在未來4年內藉由創新技術改善目前氣候問題。

依照微軟說明，實現碳負排放的目標，將會透過造林等碳捕捉轉換其他能量，或是藉由轉換二氧化碳生成自然氧氣，不僅計畫達成碳中和目標，更期望藉由清除更多碳排放量，實現碳負排放成果。此外，在2050年更計畫藉由增加碳負排放比例，以及透過新技術改善能源取得與碳排放情況，進而實現消除過往以來所造成碳排放影響。

過去不少環保想法是建立在以碳中和為目標，但顯然這樣的作法在現行發展依然不夠，因此不僅必須做到碳中和，更要進一步實現碳負排放，如此才能讓每天所產生碳排放量能夠自然被樹木等生物吸收，或是自然消散。

同時，微軟也表示將會藉由全新採購方式，希望進一步讓合作供應鏈也參與減少碳排放比例，而在合作客戶部分也會針對旗下服務、產品實現減碳目標，甚至也會讓所有針對減碳、實現碳負排放作法以透明化公開，並且協助推動更多人加入減碳活動。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

碳排放減碳微軟

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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