寶獅雪鐵龍合併之餘 飛雅特克萊斯勒宣布攜手富士康打造電動車

依照富士康與飛雅特克萊斯勒共同公布消息，雙方將以合資形式成立全新企業，其中預計由飛雅特克萊斯勒持有超過50%股份，而富士康則維持持有不到40%比例股份，雙方預計合作打造電動車產品。

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在相關說明中，電動車車體部分將會由飛雅特克萊斯勒負責生產，而富士康主要負責提供軟硬體在內電子技術。

不過，目前雙方尚未簽署正式合約，但已經進行數個月的合作洽談，飛雅特克萊斯勒希望藉由富士康旗下電子技術彌補本身在電動車技術發展弱勢，而藉由與飛雅特克萊斯勒合作打造電動車，同時也能協助富士康布局更多市場，而非僅仰賴手機、筆電在內科技產品代工或生產。

由於近年來環保法規持續修正，傳統燃油車市場發展也持續面臨壓力，加上各國接連確認預計淘汰燃油車時程，更使得傳統車廠無不開始投入電動車產品發展。去年確認與法國汽車製造商寶獅雪鐵龍集團 (PSA)共同發表聲明，確認將會藉由合併增加更大發展技術能力，以利未來市場需求轉變，此次攜手富士康合資成立全新企業，更計畫加強本身電動車產品研發能力。

而此次與飛雅特克萊斯勒合作，恰好也符合富士康先前說明將藉由電動車、數位醫療，以及機器人應用擴展全新發展，使旗下業務發展能有更明顯轉型成效，並非僅只是仰賴代工業務。不過，富士康也說明不會投入完整的電動車產品製作，而是協助車廠建造必要底盤系統，並且提供豐富的電子技術應用資源。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》