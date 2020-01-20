黑鯊手機執行長換人 吳世敏轉負責公司投資、戰略規劃

由小米投資，同時在去年由代理商山淬引進台灣市場的黑鯊手機，稍早確認將由共同創辦人羅語周接任執行長，原本執行長吳世敏則將轉向負責公司投資合作，以及戰略規劃項目。

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吳世敏稍早透過微博對外確認此項異動，同時也透露今年黑鯊手機將會在市場有更多發展，預期今年準備推出新機也會積極與遊戲市場銜接。

而從黑鯊手機去年積極參與美國E3電玩展，同時也在今年CES 2020期間參與展出，顯示黑鯊手機積極布局美國市場，期望藉由遊戲手機產品魅力吸引更多美國手機遊戲玩家使用族群。

不過，目前黑鯊手機主要還是採取網路銷售模式，讓全球各地區使用者能透過網購方式購買旗下遊戲手機。類似作法，其實nubia旗下紅魔系列手機也採取相同策略，透過網購方式將手機銷售至美國市場，而非透過與在地電信業者合作方式。

包含吳世敏與羅語周均出身自華為體系，其中吳世敏曾經負責華為麥芒系列手機，而羅語周則曾經待任華為消費者業務中國地區副總裁，因此對於手機市場具有相當經驗。而在先前接受訪談時，吳世敏曾表示希望能使黑鯊手機在一年內推出兩款產品，並且希望可以在未來幾年實現300-500萬台的年銷量表現。

至於接下來預計推出的黑鯊手機3，將會採用支援120Hz畫面更新率、支援2K解析度的螢幕規格，並且採用Qualcomm Snapdragon 865處理器，將會加入支援5G連網功能，同時記憶體容量也會增加至16GB。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》