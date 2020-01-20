華為針對全球市場釋出HMS Core 4.0更新 加入諸多應用功能

華為稍早針對全球地區釋出HMS Core 4.0版本更新，其中除了針對華為帳號、支付、分析、雲端儲存服務、廣告機制、定位服務更新之外，更加入支援機器學習、情境感知、統一掃碼服務、近距離通訊、全景服務，以及安全檢測等功能。

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而針對開發者使用需求，華為在此次更新版本也加入諸多可讓開發者可應用Kirin處理器運算資源、裝置應用資源，以及華為旗下雲端平台服務應用資源，藉此讓開發者所打造服務能藉由華為提供資源發揮更大應用效益。

不過，在此次公布更新內容中，華為提及預計加入的廣告機制，將以位於香港及新加坡的伺服器運作，將會在獲取使用者同意之下，藉由在地化型式推播廣告內容，藉此協助開發者透過應用服務獲利，而包含埃及、墨西哥、印度、韓國、巴基斯坦等地區用戶數據，則是會依照在地法令存放在境內伺服器內。

由於受到美國政府出口限制影響，華為在海外市場銷售的手機產品無法順利取得Google提供GMS服務認證，因此無法使用Google Play在內服務項目，因此華為在去年宣布推出Mate 40系列手機時，同步說明將在全球市場推展HMS服務生態，期望藉由本身手機產品於全球地區市佔建造全新龐大平台生態。

華為表示，目前在全球地區申請註冊的HMS開發者已經累積超過130萬人，同時在全球地區接入HMS Core的應用服務也已經累積超過5.5萬種，預期接下來這些數字都會持續增加，同時華為也會持續增加HMS Core技術應用，並且向開發者提供更多應用資源，藉此打造更豐富應用服務，藉此在各個使用場景提供便利使用體驗。

在目前中美貿易戰爭仍持續之下，預期華為今年預計推行機種將會維持採用基於Android，並且採用EMUI操作介面及HMS服務的作業系統設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》