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2年來首波寒流報到！後天起乾冷4天 最冷下探8度

10年來改變世界的十大科技產品 IG、特斯拉、iPhone都上榜

2020-01-27 19:35聯合新聞網 綜合報導

虛擬實境（VR）頭戴式顯示器（Oculus Rift）讓玩家可以更身歷其境的體驗...
虛擬實境（VR）頭戴式顯示器（Oculus Rift）讓玩家可以更身歷其境的體驗遊戲內容。示意圖/ingimage
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剛邁入2020年，回顧過去的10年，不少產品改變了人們的生活模式，創新的理念與想法也帶著人類一步一步實現夢想。有日本網站就整理出，能夠代表過去10年的十大科技產品。這些產品在過去旋風式的炒熱話題，包括聊天軟體What's App、社群媒體Instagram，以及特斯拉ModelS電動車、Google手機Pixel都上榜。

根據《livedoor》報導，全球第一個將訊息點到點加密的手機聊天軟體What's App，雖在2009年就已發行，但它率先推出了語音、視訊等功能，在這個世代中產生了巨大的影響力。Instagram則是另一個這10年中火熱的手機軟體，至今限時動態與濾鏡已充斥在人們的生活中，它也成為一個讓名人、品牌等在上面發表作品、產品的平台。生活中不能缺少的交通類手機軟體亦被列入清單當中，從美國傳入亞洲的Uber及Lyft，這10年中大大改變了人們的交通方式。

特拉斯Model S電動車則是成功將消費者的目光轉移到電動車上，雖然人們過度依賴自動駕駛的情況在近年來惹出不少禍，但Model S活絡電動車市場功不可沒；虛擬實境頭戴式顯示器Oculus Rift，為數位遊戲帶來新的世代，沈浸式的娛樂體驗讓玩家身歷其境。可重複使用的獵鷹重型火箭（Falcon Heavy）則是清單中一大亮點，它在2018年時首次試射就成功升空，甚至搭載了一輛特斯拉跑車，還在車上安排了一位戴著安全帽的「假人」模仿駕駛員，成為人類太空探索史上另類的里程碑。

清單中的其它4個產品，還有蘋果的iPadiPhone 4s、Google手機Pixel以及Amazon推出的智能語音助理Alexa，都在這10年中大幅改變了你我的世界，相信2020年後仍會有許多新的科技與產品登場，持續改善人們的生活。

虛擬實境特斯拉iPadiPhonePixelAmazon語音助理火箭自動駕駛Uber

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