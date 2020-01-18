微軟取消Microsoft Store原訂最高95％銷售分潤比例

雖然在2018年舉辦的Build開發者大會中，微軟宣布將向開發者提供全新分潤比例模式，最高將可能讓開發者取得85%至95%的分潤，藉此吸引更多開發者加入微軟平台提供設計內容。不過，微軟似乎一直到去年3月才開始啟用此項分潤比例模式，讓開發者最高能獲取95%分潤比例，但在後續卻又向開發者宣布取消。

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以整體分潤平均來看，微軟目前在Microsoft Store上的一般軟體內容平均採用7：3的分潤比例，亦即開發者取得所有營收70%利潤，而微軟藉由提供平台宣傳、開發協助的資源，取得其中30%分潤。

不過，在2018年舉辦的Build開發者大會期間，微軟為了進一步吸引更多開發者透過Microsoft Store提供app內容，因此提出最高可提供85%至95%比例的全新分潤政策，意味開發者如果能透過深層連結成功吸引使用者透過Microsoft Store連結付費下載app，開發者最高能獲取其中95%分潤。

而就微軟當時的說法，除了遊戲內容之外，包含針對當時Windows 8.x或Windows Phone 8.x平台打造的app同樣能採用相同分潤政策，希望藉此吸引更多開發者進駐。不過，後來因為Windows作業系統發展政策產生改變，或許也因此改變原本Microsoft Store上架銷售app分潤政策。

在稍早向開發者釋出的協議更新內容中，明確提到取消原本最高提供95%分潤比例，但並未特別提及是否連原本說明的85%分潤比例也會一併取消。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》