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過年超廢LINE貼圖 長輩問話、送紅包一指搞定

2020-01-25 16:40聯合新聞網 綜合報導

農曆新年民眾都紛紛返鄉與家人同聚，而這時免不了在通訊軟體上拜個年或是接受長輩問話，這時如果有個好用的貼圖，便會解決這一切問題了，而以下幾款貼圖不只能拜年的時候使用，也有適合家長問話小孩的貼圖，避免了直接問話的尷尬感。

樓上問候語：過年長輩連擊

這款貼圖適合長輩使用，問候家中小孩一些年節必問問題，像是「月薪多少、年終幾個月、找到工作了嗎」等這類敏感問題，即使不用見面，也能天天傳訊息問候小孩，而且這款貼圖也適合用來叮嚀晚輩，像是「要常常回來啊、怎麼還不來拜年、要不要幫忙介紹」等實用用句，可以說是直接又有力的貼圖。

這款貼圖適合長輩使用，問候家中小孩一些年節必問問題。圖擷自Line Store
這款貼圖適合長輩使用，問候家中小孩一些年節必問問題。圖擷自Line Store
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醜怪君：過年吃肥篇

這款貼圖適合年輕人使用，在與朋友聊天時十分適合用來調侃，而用紅底標註的都適合在過年使用，而其他黑底標註的貼圖都適合在任何時候使用，這款貼圖最令人感興趣的恐怕是各式各樣的怪表情，讓你在使用時也能使對象感到有趣，絕對是實用又欠揍的一款貼圖。

這款貼圖適合年輕人使用，在與朋友聊天時十分適合用來調侃。圖擷自Line Stor...
這款貼圖適合年輕人使用，在與朋友聊天時十分適合用來調侃。圖擷自Line Store
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這是個紅包

這是款簡潔有力又老少皆宜的貼圖，整個貼圖內都只有一個紅包袋造型，上面寫著各種祝福語，雖然看似很沒用，卻是最實用的款式，不用思考要說什麼拜年語領紅包，直接從中選一款最順眼的傳出去就對了，無論要傳給情人、長輩、朋友都適合。

整款都是紅包造型的貼圖，但卻適合所有人使用。圖擷自Line Store
整款都是紅包造型的貼圖，但卻適合所有人使用。圖擷自Line Store
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拜年貼圖紅包LINE

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