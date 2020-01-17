宏佳騰揭曉親民價位電動車Ai-1 Comfort系列車款 操控體驗更舒適

去年宣布推出採Gogoro Network設計的電動車Ai-1 Sport之後，宏佳騰今日 (1/17)進一步宣布推出全新Ai-1 Comfort系列車款，其中不僅同樣搭載宏佳騰旗下CROXERA智慧儀表系統，同時也鎖定親民價位市場，藉此吸引更多消費者選購。

全新Ai-1 Comfort系列車款 分享 facebook

如同Gogoro推出鎖定大眾市場的車款Gogoro VIVA，甚至推出更親民價位的Gogoro VIVA Lite，宏佳騰此次推出的Ai-1 Comfort系列車款則是設定在最大輸出功率達6.4kW @ 3000轉的動力表現，並且同樣搭配12吋輕量化輪框，同時座高設計也更加舒適，並且更容易駕馭，而電力系統同樣採用Gogoro Network換電系統運作。

此次推出的Ai-1 Comfort系列車款，分別推出基本款Ai-1 Comfort，以及進階款Ai-1 Comfort+，其中僅後者搭載CROXERA智慧儀表系統，前者則是採用高顯度、容易閱讀的簡式儀表設計，而兩種車款均以全車LED燈設計，並且配置CBS連動煞車系統，以及跑車化設計的避震系統。

總計推出5種色款，外觀設計則與先前推出的Ai-1 Sport相仿 分享 facebook

透過降低座墊高度、車身總重，讓整體騎乘體驗更好 分享 facebook

同樣搭載宏佳騰旗下CROXERA智慧儀表系統 分享 facebook

至於外觀設計部分，Ai-1 Comfort系列車款與先前推出的Ai-1 Sport並沒有太大差異，但是車款配色則增加更多，其中Ai-1 Comfort分別提供珍珠白、薄荷綠，Ai-1 Comfort+則提供閃亮銀、玫瑰金與星空藍，並且強調車上採用LED燈具亮度不減，土除部分則是重新打造為一體成形設計，與先前Ai-1 Sport採分離設計不同，其中座高降低2公分，整車重量則是減少2公斤。

依照宏佳騰智慧電車執行長林東閔表示，去年推出的Ai-1 Sport至今已經總計累積銷售超過4000輛，而接下來在2020年的發展目標則是計畫從現有18間智慧門市數量，增加至35間數量，同樣提供換電、維修、保養等一站式門市體驗。

另外，林東閔也透露接下來在CROXERA智慧儀表系統等更新項目，將會進一步增加更多實用功能，讓使用者能在騎乘過程更具智慧，甚至未來也未持續針對使用需求加入更便利功能，例如可讓使用者直接透過CROXERA智慧儀表指示導航至鄰近GoStation換電站，或是引導使用者可找到電量更充足的換電站位置。

針對此次推出的Ai-1 Comfort系列車款建議售價，宏佳騰表示將會配合政府汰換購車補助，額外加上宏佳騰本身提供補助，以建議售價新台幣79800元 (不含牌險)計算，Ai-1 Comfort在扣除補助金額之後的價格為新台幣55800元，而Ai-1 Comfort+建議售價則是新台幣84800元，扣除補助金額後的售價則是新台幣元60480元，預計從即日起開放預購，兩款車款同樣會在預購期間佳贈鑰匙保護套、安全帽等配件。

區分Ai-1 Comfort與Ai-1 Comfort+兩種車款 分享 facebook

Ai-1 Comfort+ 分享 facebook

Ai-1 Comfort 分享 facebook

搭載CROXERA智慧儀表 分享 facebook

CROXERA智慧儀表 分享 facebook

搭載CROXERA智慧儀表 分享 facebook

後土除改為一體設計 分享 facebook

避震系統也做了調整 分享 facebook

腳踏板部分也提供充足空間 分享 facebook

煞車系統採用CBS連動設計，並且加入輔助拉把讓使用者能以更省力方式操作煞車 分享 facebook

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》