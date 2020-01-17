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蘋果可能收購西雅圖人工智慧新創Xnor.ai 加強邊緣運算應用能力

2020-01-17 09:07楊又肇

蘋果稍早傳出收購位於美國西雅圖人工智慧新創團隊Xnor.ai，藉此強化本身在邊緣運算的應用發展能力。

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不過，Xnor.ai團隊並未對此說法做任何回應。

對於蘋果而言，將可透過Xnor.ai旗下低功耗的人工智慧技術處理各類邊緣運算需求，例如透過人工智慧運算方式讓使用者手中的iPhone相機能有更好影像拍攝效果，或是透過鏡頭即時精準識別拍攝物件細節。

而就消息來源表示，蘋果收購Xnor.ai的金額，與2016年收購同樣位於西雅圖的人工智慧新創團隊Turi所花費金額相近，都是在2億美元左右。

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由於本身專注在裝置端的邊緣運算應用，同時強調僅以低功耗型式即可運作，甚至可以輕易佈署於小型手持裝置或雲端運算平台，顯然是蘋果對Xnor.ai旗下技術倍感興趣原因，並且能將Xnor.ai旗下技術佈署於iPhone等機種使用，藉此加強裝置端前期運算能力。

另外，Xnor.ai更打造可使不擅長人工智慧技術應用的軟體開發人員，可以透過簡易方式將人工智慧技術嵌入程式編碼，藉此快速在旗下軟體服務佈署人工智慧應用模式，因此也吸引不少開發人員關注。

除了收購Turi，或是此次提及的Xnor.ai團隊，蘋果在2014年也悄悄收購網路新創公司Union Bay Networks，並且在2017年收購機器語言新創團隊Lattice Data，預期將以此推動本身雲端及邊緣運算的人工智慧佈署能力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

西雅圖語言人工智慧蘋果

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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