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SHOPLINE年度回顧 協助超過20萬個品牌打造跨境電商、訂單成長103％

2020-01-17 09:14楊又肇

SHOPLINE稍早回顧2019年發展歷程，其中包含協助全球超過20萬個品牌電商賣家銷售成果，不僅協助品牌擴大在地深耕，更協助其跨入海外市場，藉由跨境交易增加銷售動能。同時，SHOPLINE 也宣布在2019年度協助所有品牌用戶接觸超過3.5億消費人次，相比前年成長將近20%。

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目前發展已經進入第7年的SHOPLINE，至今已經累積協助超過20萬品牌創立自己的網路商店，透過線上通路挖掘全新商機，並且以此強化品牌形象。同時，除了台灣、香港兩個主要市場，SHOPLINE市場布局也已經遍及馬來西亞、中國，甚至更多東南亞國家，並且藉由跨境交易協助亞洲地區賣家跨足歐美市場，其中也讓台灣以外的海外店家整體佔比成長至40%以上。

在去年推出全方位跨境電商整合服務中，SHOPLINE不僅在物流、金流系統均建立境外合作夥伴，更提供多種商店語言及幣值切換功能，讓店家處理跨境交易業務更加輕鬆，截至2019年底更累積協助超過2000間店家拓展海外市場，並且順利接軌全球各地消費者，相比前年跨境交易訂單數量成長幅度約達103%。

藉由O2O開店模式與POS系統服務，SHOPLINE更協助店家能垂直深入顧客經營，並且強化品牌聲量，同時也以用戶需求致力「一站解決」所有賣家面臨問題。

除了提供平台服務與解決方案，為了降低賣家跨入品牌電商領域的門檻，SHOPLINE更打造能讓賣家互相交流、成長的「生態圈」，同時也透過後台操作課、充電工作坊、品牌電商小聚等實體課程與聚會，搭配電商教室專欄文章、 Webinar課程等線上資源，協助店家能持續在電商、多通路經營模式獲得成長。

目前SHOPLINE團隊人數已經從一開始的3人，成長至目前超過300人規模團隊，不僅從香港出發，並且進駐台灣，目前也分別進駐越南胡志明市、中國深圳，以及馬來西亞吉隆坡，藉此建造更大規模國際發展團隊，透過在各個市場均有多年電商實戰經驗，同時熟知不同地區電商生態，更具備研發技術與多種語言熟悉等優勢，進而協助店家擴展跨境交易市場。

SHOPLINE創辦人暨營運長劉煦怡表示，「在2020年，SHOPLINE 仍會堅持在產品、創新、服務上持續成長，我們將持續優化並開發新功能，提供更多元且完善的電商服務與資源，共同攜手品牌店家一同成長，開展更好的一年！」

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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