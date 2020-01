半路出家軟體工程師在矽谷：如何訂定職業及人生的目標？

情境示意圖。圖/Ingimage 分享 facebook 每年到了年底的時候,大家總是會總結一年的成果,完成了什麼既定目標、什麼目標沒有達到,明年應該怎麼規劃。

去年下半年我參加了公司一個 mentorship program,公司幫助我配對一個資深的工程師經理。 從一開始和我的mentor見面時,除了自我介紹,了解背景後,我們就討論在這段期間他要怎麼樣算是最能幫助我。 我告訴他我最大的目標, 就是希望他可以幫助我找到中長期的職業發展目標, 並且提升我的個人影響力。我告訴他我在 2012 年 10 月開始學習程式, 那時候我訂下了一個 5 年的目標:

第一年我要學習一些程式語言、完成一些線上課程, 可以寫出一些小小應用。

第二年我希望可以開始找到一個在馬里蘭州(當時住的地方)附近的一個程式相關的工作。

第三年我希望可以在工作中精進自我,技術進步、也更能解決問題。

第四年我希望可以到矽谷,在世界科技中心工作。

第五年 (2017) 底前我希望可以進到 Google 工作。 Google 我面試 2 次都沒有上, 不過倒是在 2017 年初進到和 Google 同級的 Facebook , 也算是提前達成目標。

提到公司, 最近聽到一個關於公司的笑話, 如果在矽谷相親要介紹自己工作的公司會怎麼回覆:

說自己工作在 FLAG 的,一般都在 A 廠;(Facebook、LinkedIn、Apple/Amazon、 Google) 以前還有說 FLG 的,那一般在 L 廠,現在沒有了;(LinkedIn 被 Microsoft 買走了) 說自己工作在 FG 的,一般在 G 廠; 一般 FB 就直接說自己在 F 廠了。 F 廠裡面還有個更厲害的子集叫FAIR,那是絕不會和 FLAG 什麼的大路貨同流合污的,一定專門點出來。(FAIR 是 Facebook 做 AI Research 的部門,都是神人等級的人)

我是不知道原來 Facebook 在矽谷相親市場這麼厲害, 下次遇到單身的 FAIR 部門大神同事,除了膜拜一下,也來問問是否在相親聯誼時候很吃香, XD。

我在 Facebook 工作也 2 年多了, 一開始及有時候會有莫名的 Impostor syndrome (冒名頂替症候群) (請見之前的文章: 你有 Impostor syndrome (冒名頂替症候群) 嗎?), 大部分時間也算是過的忙碌充實 (相關工作介紹請看: 我在美國臉書工作的日子,得到 offer 後及工作後的體驗)。但我總覺我之前的 5 年計畫達成了, 下一個 5 年我反而不知道要往那個方向走。 我是要一直專攻前端技術呢? 還是要往後端發展? mobile development 也是每個公司都需要的, 我要增加我的行動開發技能嗎? Machine Learning、 AI、 Blockchain , 每樣都看起來很有趣,我要怎麼把潮流趨勢和我個人的發展規劃做結合?

雖然你看到我的部落格好像我很有想法、知道自己要什麼, 但我也是和每個人一樣, 有冒名頂替症候群的時候、有對未來方向不確定的時候。 今天我寫下這篇文章, 也是希望把過去幾個月的摸索、思考記錄下來。

我的 mentor 工作經驗很多, 也當帶人的工程經理一段時間, 他逐一和我討論我一開始為什麼想要寫程式、寫程式帶給我什麼感覺、我覺得我擅長什麼、有什麼人是我想要變成的典範等等。

藉由這樣和資深的 mentor 討論,他常常在我講了一些話之後,用一些他個人的經驗、以及他的管理經驗, 幫助我釐清一些思考盲點。 此外我也在過去 2 個月花了時間和許多我尊敬的前輩請教, 詢問他們過往的經驗及人生規劃。

在我請益的前輩中, 有人每一段時間就學習不同的技術及做不同的專案累積技術廣度、有人從頭到位專注一塊 domain knowledge 、 做到極致、有人在技術到達一定之後,開始學習商業、專案管理等等的跨領域知識、有人技術做好之後轉職成專門管理的職位、有人在事業做的很好的時候把更多時間放到家庭身上、多陪伴家人及小孩。

每個人的人生路徑都不同, 每個人對於成功及目標的追求也會因為時期的不同而有不同的考量。

全世界最大的避險基金公司橋水基金創始人在他的 Principles 這本書提到了:

In general you can have anything you want, but not everything you want. (通常來說, 你可以擁有任何你想要的, 但無法是所有你想要的)

我希望我的人生:

- 個人上: 有一個健康的身體、累積知識及各種技能

- 家庭上: 有一個和諧美滿的家庭

- 事業上: 更上層樓,達到更高的等級、及有更大的影響力

- 財務上: 有更好的系統、做到更健全的投資規劃

- 朋友上: 有各種不同領域的朋友、閒暇之餘可以一同玩樂

但我們的時間有限, 在各個目標的追求上都是需要花上許多時間。 就像是每次在做專案規劃, 我們會依照重要的程度排序, 資源及人力總是先分給最高等級的任務。 在不同的人生時期, 我們也會把資源(時間)分配給當前最需要資源的目標。

親愛的老婆說, 她看的出來我最近幾個月比較迷惘找不到方向。 和我剛開始學習寫程式時期、剛到矽谷時期、以及剛進 Facebook 時期相比, 我的確在中長期的目標開始模糊, 未來有許多可能, 我也看到了許多不同的可能路徑。 但和一開始從 0 到 1 的明確 , 現在的階段反而不好確定, 而且如果我沒有訂下中長期目標, 許多 1 到 2 年左右的目標也不好隨之計畫。

這篇文章的標題是 "如何訂定職業及人生的目標?", 講了半天,好像也沒有一個很好的系統或方法分享給你們。 從公司的 mentorship program、以及和資深前輩討論, 的確讓我不會那麼迷惘。 我得到的很大啟發及建議是別人的目標及成就, 和我的不會一樣,別人付出的努力代價, 也不一定是我能夠做到的,加上很多事情還有一些機緣及時機必須滿足。我要做的,是去思考我當初為什麼想要寫程式、為什麼想要不惜一切來到矽谷,我每天什麼時候或是每個月會因為什麼事情而快樂, 生活什麼東西是很重要的,什麼目標可以稍等幾年再做的? 思考及回答這些讓我比較好釐清我新的未來目標。

有一句話說

What Got You Here Won't Get You There (讓你到達今天的狀態地位的, 不一定/或是不能帶你到下一個階段)

剛剛在寫文章才發現原來這是一本評價不錯的書的書名, 趕緊來下訂來閱讀。

我也還沒完全訂下我新的 5 年的目標,如果你有什麼書單建議、或是各種建議, 歡迎留言分享。 希望我們一起在年底反思過去、展望未來、訂下新的人生中長期目標。

