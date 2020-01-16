榜首連莊3年！年薪優渥、所有美國企業都在搶的11大工作

LinkedIn 和 Indeed 都發表了美國 2019 年搶手職位榜單。

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2020 來臨，美國熱門求職網站統計並發佈了 2019 年的最佳工作榜單，一起來看看吧。

求職社交網站 LinkedIn 公布了年度「正在興起的職業」排行榜 2019，列出企業需求增長率最高的職位：

2019 的榜首再度由人工智慧專家（包括工程師及研究員）拿下並不令人意外，此職位已經連續 3 年穩坐榜首，並且，據 LinkedIn 提供的數據， AI 專家的人才需求從 2015 年至今，以每年 74% 的速度在成長。

美國求職網站 Indeed 亦公佈了「2019 年度 25 最佳職位」榜單，榜首大同小異——是「機器學習工程師」。 Indeed 指出，該職位過去幾年的企業招募人數躍升 344% ，光是一年的本薪就高達 14.6 萬美元，還不包括其他福利喔！

「市場對 AI 技術人才的需求超過了供給，這已經是機器學習或人工智慧相關職位連續第三年名列榜首」，LinkedIn 首席經濟學家 Guy Berger 對《MarketWatch》表示，「我們預計需求只會繼續增長。」

根據 Indeed 的資料，在矽谷、舊金山，AI 工程師可以輕鬆談到 12 至 16 萬美元一年的薪資 offer；如果是高階、資深的人工智慧相關職位，甚至可以拿到 25 萬美元或以上。

LinkedIn 首席經濟學家 Guy Berger 認為，對 AI 人才的需求如此之高，是因為不僅是明顯跟 AI 相關的科技業或汽車業在搶人，而是「幾乎所有企業都在招募他們」。

在 LinkedIn 「正在興起的職業」排行榜上，排名第二的是機器人工程師（Robotics engineer）需求人數年增 40%、數據科學家 37%、全端工程師 35%、和網站可靠性工程師 34%。

不是理工科系（美國使用 STEM 一詞， 即科學 Science 、技術 Technology、工程 Engineering 及數學 Math）相關領域的人也別氣餒！

美國人力市場上需求增長率排名第 6 的職位是客戶成功專家（customer success specialist）、第 7 是業務開發專員（Sales development representative），年增率跟網站可靠性工程師一樣是 34%，同樣大有可為。

這些職位「極度依靠人際關係，因此溝通、解決問題和協作的技能是關鍵，」Guy Berger 強調，「交際能力不能自動化，與（科技）技術相輔相成。」

LinkedIn 「正在興起的職業」2019 排行榜：

1.人工智慧專家 Artificial intelligence specialist：74%（需求年增）

2.機器人工程師 Robotics engineer：40%

3.數據科學家 Data scientist：37%

4.全端工程師 Full stack engineer：35%

5.網站可靠性工程師 Site reliability engineer：34%

6.客戶成功專家 Customer success specialist：34%

7.業務開發專員 Sales development representative：34%

8.數據工程師 Data engineer：33%

9.行為健康專家 Behavioral health technician：32%

10.網路資訊安全專家 Cybersecurity specialist：30%

11.後端工程師 Back end developer：30%

《本文作者蜜雅，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》