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Tesla執行長馬斯克：未來將可讓使用者自行定義車輛警示功能

2020-01-16 10:10楊又肇

相較其他電動車Tesla未來將有可能藉由內建喇叭系統播放語音內容，藉此告知路人留意車輛轉彎、倒車等駕駛操作模式。

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依照Tesla執行長Elon Musk透露說法，將會在未來更新功能中，讓Tesla旗下車款可以透過內建喇叭播放語音內容，藉此以更直覺方式提醒周遭路人注意車輛經過。

其實在美國與歐洲地區都規定新款電動車必須搭配聲音警示功能，避免少了排氣管聲浪的電動車在行駛過程太安靜，導致路人無法察覺車輛即將經過，進而造成更大危險。而Tesla預期利用此項功能，但是預期可讓使用者自定聲音內容，而非只是單純模擬燃油車輛的排氣管聲浪。

不過，Elon Musk與Tesla方面尚未透露此項功能具體細節，因此無法確認新版功能是否將讓使用者能自行加入不同聲音內容，或是能讓車輛產生更多不同警示聲音。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電動車馬斯克Tesla

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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