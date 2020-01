Tesla執行長馬斯克：未來將可讓使用者自行定義車輛警示功能

相較其他電動車,Tesla未來將有可能藉由內建喇叭系統播放語音內容,藉此告知路人留意車輛轉彎、倒車等駕駛操作模式。

依照Tesla執行長Elon Musk透露說法,將會在未來更新功能中,讓Tesla旗下車款可以透過內建喇叭播放語音內容,藉此以更直覺方式提醒周遭路人注意車輛經過。

其實在美國與歐洲地區都規定新款電動車必須搭配聲音警示功能,避免少了排氣管聲浪的電動車在行駛過程太安靜,導致路人無法察覺車輛即將經過,進而造成更大危險。而Tesla預期利用此項功能,但是預期可讓使用者自定聲音內容,而非只是單純模擬燃油車輛的排氣管聲浪。

不過,Elon Musk與Tesla方面尚未透露此項功能具體細節,因此無法確認新版功能是否將讓使用者能自行加入不同聲音內容,或是能讓車輛產生更多不同警示聲音。

Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa