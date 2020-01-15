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隱私意識抬頭 Google擬逐步淘汰第三方cookies

2020-01-15 16:39中央社 舊金山14日綜合外電報導

網路搜尋引擎龍頭谷歌（Google）今天表示，為加強保護用戶隱私，谷歌計劃未來不再支援第三方cookies，且正逐步取得進展。谷歌瀏覽器的cookies用來追蹤用戶的線上活動。

法新社報導，這家網路巨擘說，谷歌的「沙盒」（Sandbox）計畫仍可讓廣告商傳遞具針對性的訊息，同時避免用戶使用網路瀏覽器Chrome時，被稱為cookies的程式碼片段追蹤。

Chrome工程部門主管休爾（Justin Schuh）在貼文中說：「我們相信，透過重覆運算和反饋，諸如「隱私沙盒」（Privacy Sandbox）這樣的隱私保護和開放標準機制能在逐步淘汰第三方cookies的狀態下，兼顧保障用戶隱私及支援業者投放廣告。」

「我們打算在兩年內達成目標。」

使用cookies來追蹤使用者動向、行為和網購商品，引發侵犯用戶隱私的疑慮，但也有人為它辯護，說它是支持免費線上服務不可或缺的一部分，這些免費服務可依賴廣告收入為生。

休爾說：「我們發起開放原始碼計畫的目標，是能兼顧強化用戶隱私與安全及支援出版商營運。」

休爾並未具體說明谷歌將以何種機制取代cookies，僅表示「我們正在整個生態系統積極開展工作，以便讓瀏覽器、出版商、開發人員和廣告商都有機會嘗試這些新機制」。

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