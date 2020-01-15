美國安局通報Windows系統漏洞 微軟發布安全更新

美國國家安全局（NSA）日前知會科技巨擘微軟公司（Microsoft Corp.），說各界廣泛使用的Windows操作系統存在嚴重瑕疵後，微軟今天發布重大安全更新。

路透社報導，微軟表示，這項瑕疵恐使駭客得以偽造某些Windows版本用來驗證和保護資料的數位憑證。有心人士若藉機鑽漏洞，恐對Windows系統和用戶造成嚴重後果。

國安局和微軟表示，並未發現任何證據顯示這項瑕疵先前曾遭濫用，但雙雙敦促微軟用戶儘快下載更新。

國安局官員紐柏格（Anne Neuberger）提到，分類網絡營運商已被迫安裝更新檔，現在，每位用戶都應該「趕快安裝補丁」。

微軟這回釋出安全補丁，標誌了國安局首度公開促成科技公司發布軟體安全更新，不過國安局表示，過去也曾提醒多家企業旗下產品存在瑕疵。

紐柏格說，國安局正努力與資訊安全研究社群建立更透明的溝通管道。

紐柏格在電話中告訴記者：「建立信任的一環就是揭露資訊。」

專家則說，這是一項前所未見的舉措。

弱點管理軟體廠商Tenable執行長尤蘭（AmitYoran）說：「我從沒見過這種情況。」

他在電郵中說，他想不到有政府知會供應商零時差漏洞的例子。

美國財經媒體CNBC報導，目前還不清楚國安局提醒微軟注意上述漏洞前，發現這項瑕疵有多久了，但雙方這次合作，與國安局和微軟等主要軟體開發商過去的互動有所不同。以往，國安局總會對一些主要漏洞做保密處理，以便將其作為美國技術庫的一部分。