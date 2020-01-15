親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
CES消費電子展
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

2月15日中小學調整為上課日 教師：超級無言的決策

美國安局通報Windows系統漏洞 微軟發布安全更新

2020-01-15 22:26中央社 華盛頓14日綜合外電報導

美國國家安全局（NSA）日前知會科技巨擘微軟公司（Microsoft Corp.），說各界廣泛使用的Windows操作系統存在嚴重瑕疵後，微軟今天發布重大安全更新。

路透社報導，微軟表示，這項瑕疵恐使駭客得以偽造某些Windows版本用來驗證和保護資料的數位憑證。有心人士若藉機鑽漏洞，恐對Windows系統和用戶造成嚴重後果。

國安局和微軟表示，並未發現任何證據顯示這項瑕疵先前曾遭濫用，但雙雙敦促微軟用戶儘快下載更新。

國安局官員紐柏格（Anne Neuberger）提到，分類網絡營運商已被迫安裝更新檔，現在，每位用戶都應該「趕快安裝補丁」。

微軟這回釋出安全補丁，標誌了國安局首度公開促成科技公司發布軟體安全更新，不過國安局表示，過去也曾提醒多家企業旗下產品存在瑕疵。

紐柏格說，國安局正努力與資訊安全研究社群建立更透明的溝通管道。

紐柏格在電話中告訴記者：「建立信任的一環就是揭露資訊。」

專家則說，這是一項前所未見的舉措。

弱點管理軟體廠商Tenable執行長尤蘭（AmitYoran）說：「我從沒見過這種情況。」

他在電郵中說，他想不到有政府知會供應商零時差漏洞的例子。

美國財經媒體CNBC報導，目前還不清楚國安局提醒微軟注意上述漏洞前，發現這項瑕疵有多久了，但雙方這次合作，與國安局和微軟等主要軟體開發商過去的互動有所不同。以往，國安局總會對一些主要漏洞做保密處理，以便將其作為美國技術庫的一部分。

國安局駭客

延伸閱讀

Windows 7正式步入歷史 微軟將透過惱...

Windows 7停止安全更新 更易被駭

新北市仁和宮 赴陸進香被查

國安局承認蒐集假訊息 但未監控社群網站

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

提供更多入門車款選項！改以鑰匙啟動的Gogoro VIVA Lite揭曉

2020-01-15 09:57

Gogoro認為「平權」應建立在讓市場更好發展 看好更多業者加入電動車市場競爭

2020-01-15 09:56

反對產品設置「後門」 微軟執行長：用戶隱私應與國安取得平衡

2020-01-15 09:18

Sony確認今年也不會參與E3 2020

2020-01-15 09:17

Google藉由收購Salesforce 或許能在雲端服務市場奮力一搏

2020-01-13 12:04

LG執行長透露：最快在2021年內使行動通訊業務恢復獲利

2020-01-13 12:02

消息指稱Sony今年也可能取消參與E3 2020展出活動

2020-01-13 12:00

聯想推出小型視訊會議系統 支援Microsoft Teams協作服務

2020-01-09 09:54

BlackBerry攜手加拿大Damon Motorcycles 將QNX車載系統帶到二輪電動車

2020-01-09 09:53

矽谷四科技巨頭大舉前進紐約 兩年後將擴編至2萬人

2020-01-08 19:24

蘋果睽違28年回歸CES 只談保護用戶隱私

2020-01-08 13:03

Qualcomm終於進軍自駕車市場 打造Snapdragon Ride運算平台

2020-01-08 08:31

全台限量1千個！德誼數位「金鼠迎春福袋」抽Gogoro VIVA、iPhone 11

2020-01-07 15:45

大事不妙！兒玩手遊扣款70萬 父母緊急連絡蘋果全額退款

2020-01-07 09:53

美國新法將上路 避免人工智慧等敏感技術落入中國等國家手裡

2020-01-07 08:03

電動車找不到充電站？車商們開發「移動式充電機器人」解決這個問題

2020-01-07 08:01

VMware強調「上雲」帶動數位轉型重要性 邊緣運算將有更大發展潛能

2020-01-06 09:07

引發諸多爭議！影響零工經濟的加州AB5法案可能面臨調整

2020-01-06 09:05

加上6GHz頻段連接資源 Wi-Fi聯盟將推動Wi-Fi 6E技術規範

2020-01-06 08:52

LINE朋友「通知被設靜音」什麼感覺？網答案一面倒

2020-01-04 11:23

打造面向年輕族群的網路銀行服務 Razer申請新加坡純網銀執照

2020-01-04 08:33

小米智慧攝影機竟能看別人家！Google緊急暫停米家權限

2020-01-04 08:18

小米回應米家智慧攝影機隱私問題 強調已進行修復

2020-01-04 08:17

「米家智慧攝影機漏洞」小米回應了！修復並確認完善後將重新上線

2020-01-03 17:35

小米智慧攝影機拍到別人家？Google暫時封鎖權限調查

2020-01-03 16:24

前聯想手機負責人常程確認加入小米 負責未來手機產品規劃

2020-01-03 12:29

蘋果與Imagination Technologies重新簽署技術授權合作

2020-01-03 11:39

她將行動電源放包包卻爆開 網曝「沒電」是關鍵

2020-01-03 11:24

聯想行動業務總負責人常程宣布離職 Legion電競手機產品或許受影響

2020-01-02 11:45

阿里達摩院預測2020十大科技趨勢

2020-01-02 11:36

加州消費者隱私法上路 Mozilla在內科技業者先後加入因應措施

2020-01-02 10:19

年度最佳科技產品排名出爐！iPhone登銷售王

2020-01-01 12:32

GoShare服務120天營運 累積騎乘里程可走忠孝東路30萬遍

2020-01-01 11:50

穩居全球第二！中美貿易戰影響 華為今年累積銷售破2.4億支手機

2020-01-01 07:36

回顧2010年代 十年互聯網時代的期望與失落

2019-12-31 21:36

哈爾濱多架飛機失去GPS信號、系統故障 竟因「反制豬瘟」

2019-12-31 20:37

三星C-Lab新創發展項目 將再次於CES 2020展示成果

2019-12-30 09:26

亞馬遜計畫以使用者掌紋 作為Amazon Go消費識別工具

2019-12-29 11:43

有被雷過嗎？外媒點名20大最讓人失望的科技產品

2019-12-28 20:28
看更多

熱門文章

Windows 7正式步入歷史 微軟將透過惱人提醒呼籲升級

2020-01-15 09:14

官方帳號新制到來！品牌搬離LINE 慈濟：搬去Telegram吧

2020-01-15 16:19

提供更多入門車款選項！改以鑰匙啟動的Gogoro VIVA Lite揭曉

2020-01-15 09:57

誰說寶可夢退燒？玩家去年課金267億元創新高，黏住鐵粉全靠這招

2020-01-15 15:34

Apple向歐盟註冊3款新機 傳將推出剪刀腳鍵盤的13 吋MacBook Pro、機架式Mac Pro與Apple TV

2020-01-15 09:55

聯發科揭曉Helio G70、G70T兩款處理器 鎖定入門遊戲手機設計

2020-01-15 09:14

Gogoro認為「平權」應建立在讓市場更好發展 看好更多業者加入電動車市場競爭

2020-01-15 09:56

聯發科將打造入門Helio G系列處理器 三叢集架構仍會繼續、跟進GPU軟體升級

2020-01-15 09:16

反對產品設置「後門」 微軟執行長：用戶隱私應與國安取得平衡

2020-01-15 09:18

Sony確認今年也不會參與E3 2020

2020-01-15 09:17

Google攜手IBM 企業用戶也能透過雲端使用Power Systems運算資源

2020-01-15 09:52

iPhone新機傳鏡頭記憶體有別 均搭配OLED螢幕

2020-01-15 22:26

隱私外洩風險 交友軟體被控與第三方共享個資

2020-01-15 22:25

隱私意識抬頭 Google擬逐步淘汰第三方cookies

2020-01-15 16:39

美國安局通報Windows系統漏洞 微軟發布安全更新

2020-01-15 22:26

歐盟Android用戶 3月1日起可選預設搜尋引擎

2020-01-15 22:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top