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Windows 7正式步入歷史！微軟將透過惱人提醒要你升級

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Windows 7正式步入歷史 微軟將透過惱人提醒呼籲升級

2020-01-15 09:14楊又肇

去年預告Windows 7所有技術支援正式終止時間之後，微軟也正式確認從美國時間1月14日起終止所有對應Windows 7作業系統的技術支援，意味從今以後將不會繼續向Windows 7提供任何安全更新。

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除了企業用戶仍可透過付費持續由微軟提供技術支援，一般消費者所使用的Windows 7的所有技術支援都會從今天開始終止，微軟將不會針對Windows 7繼續提供任何漏洞修復 (但特定情況應該還是會有例外，例如早期未能修復的嚴重漏洞)。

不過，即便企業用戶可以透過付費持續獲得微軟提供技術支援，本質上還是定位在使企業全面移轉到新作業系統環境以前，可以有額外緩衝時間做準備，因此最多也僅能讓企業用戶在2023年以前可以維持使用Windows 7，在此時間內還是要設法移轉到新作業系統，否則就必須自行承擔後續風險。

而在稍早釋出聲明中，微軟表示在Windows 7所有技術支援於2020年1月14日終止後，將以全螢幕形式提醒使用者將作業系統版本升級到Windows 10。

包含使用Windows 7簡易版 (Starter)、家用入門版 (Home Basic)、家用進階版 (Home Premium)、專業版 (Professional)，以及旗艦版 (Ultimate)在內作業系統，基本上都會在2020年1月15日開始陸續接收到這樣的惱人提醒。

不過，看起來這樣的惱人提醒還是可以手動關閉，但既然微軟提供不少簡易方式升級至Windows 10，同時後續也持續以免費型式提供更新，因此建議使用者還是儘快升級至新版Windows 10。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

修復Windows

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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