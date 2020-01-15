親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
CES消費電子展
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

Windows 7正式步入歷史！微軟將透過惱人提醒要你升級

10年前陳光標高調行善之後…無名氏跟進10年捐1.9億

Sony確認今年也不會參與E3 2020

2020-01-15 09:17楊又肇

稍早向IGN網站回應說法中，Sony證實今年同樣不會參與E3 2020展出，意味今年E3 2020將由微軟以即將推出的Xbox Series X獨佔新機目光焦點。

分享

Sony表示，由於今年E3 2020展出主軸與本身目前聚焦看法仍有不同，強調今年依然希望藉由各地區活動凝聚各地區玩家，並且透過玩家活動串連更多PlayStation粉絲，同時也強調接下來將會持續透過更多PlayStation 4新作，以及預訂今年推出的PlayStation 5新機，藉此為玩家帶來更多遊玩樂趣。

而在Sony做出回應之後，E3主辦單位ESA (美國娛樂軟體協會)也隨即發出聲明，強調E3依然是具代表性的電玩展會活動，同時每年也吸引著名遊戲業者、電玩相關業者參與，同時也能藉此吸引更多電玩產業交流，並且吸引眾多玩家關注。

就過去Sony說明，之所以跳過過去每年都會參加的E3展會活動，是基於目前網路資訊普及，若僅以E3作為遊戲新作主要發表時程的話，對於媒體、消費者之間的溝通就顯得有點晚，因此選擇以自身舉辦活動向媒體、第三方合作夥伴，以及零售通路廠商溝通更多接下來即將推出遊戲資訊，不僅更能掌握消息發表進度，同時也能避免其他競爭對手公佈消息搶走市場關注目光。

在Sony確認不會參與今年度的E3 2020展會活動，代表今年將由微軟以新款次世代主機Xbox Series X取得多數目光焦點。不過，Sony方面是否也會透過獨立活動揭曉新款PlayStation 5，其實也是眾多玩家關注項目。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》" target="_blank">mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

E3電玩展PlayStationXbox

延伸閱讀

迎5G換機潮 Sony拚旗艦市占成長5成

電動車市場上軌道但電子大廠開始打退堂鼓 So...

消息指稱Sony今年也可能取消參與E3 20...

Sony打造可應用在平面螢幕、虛擬視覺裝置的...

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

Windows 7正式步入歷史 微軟將透過惱人提醒呼籲升級

2020-01-15 09:14

提供更多入門車款選項！改以鑰匙啟動的Gogoro VIVA Lite揭曉

2020-01-15 09:57

Gogoro認為「平權」應建立在讓市場更好發展 看好更多業者加入電動車市場競爭

2020-01-15 09:56

反對產品設置「後門」 微軟執行長：用戶隱私應與國安取得平衡

2020-01-15 09:18

Google藉由收購Salesforce 或許能在雲端服務市場奮力一搏

2020-01-13 12:04

LG執行長透露：最快在2021年內使行動通訊業務恢復獲利

2020-01-13 12:02

消息指稱Sony今年也可能取消參與E3 2020展出活動

2020-01-13 12:00

聯想推出小型視訊會議系統 支援Microsoft Teams協作服務

2020-01-09 09:54

熱門文章

iPhone今年新款 傳有5.4吋整合臉部辨識功能

2020-01-14 12:02

Windows 7正式步入歷史 微軟將透過惱人提醒呼籲升級

2020-01-15 09:14

人紅是非多！10大「出事」YouTuber　罰錢、抄襲通通有

2020-01-14 15:34

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top