Sony確認今年也不會參與E3 2020

稍早向IGN網站回應說法中，Sony證實今年同樣不會參與E3 2020展出，意味今年E3 2020將由微軟以即將推出的Xbox Series X獨佔新機目光焦點。

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Sony表示，由於今年E3 2020展出主軸與本身目前聚焦看法仍有不同，強調今年依然希望藉由各地區活動凝聚各地區玩家，並且透過玩家活動串連更多PlayStation粉絲，同時也強調接下來將會持續透過更多PlayStation 4新作，以及預訂今年推出的PlayStation 5新機，藉此為玩家帶來更多遊玩樂趣。

而在Sony做出回應之後，E3主辦單位ESA (美國娛樂軟體協會)也隨即發出聲明，強調E3依然是具代表性的電玩展會活動，同時每年也吸引著名遊戲業者、電玩相關業者參與，同時也能藉此吸引更多電玩產業交流，並且吸引眾多玩家關注。

就過去Sony說明，之所以跳過過去每年都會參加的E3展會活動，是基於目前網路資訊普及，若僅以E3作為遊戲新作主要發表時程的話，對於媒體、消費者之間的溝通就顯得有點晚，因此選擇以自身舉辦活動向媒體、第三方合作夥伴，以及零售通路廠商溝通更多接下來即將推出遊戲資訊，不僅更能掌握消息發表進度，同時也能避免其他競爭對手公佈消息搶走市場關注目光。

在Sony確認不會參與今年度的E3 2020展會活動，代表今年將由微軟以新款次世代主機Xbox Series X取得多數目光焦點。不過，Sony方面是否也會透過獨立活動揭曉新款PlayStation 5，其實也是眾多玩家關注項目。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》" target="_blank">mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》