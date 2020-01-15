反對產品設置「後門」 微軟執行長：用戶隱私應與國安取得平衡

稍早接受訪談時，微軟執行長Satya Nadella表示認為即便是基於國家安全立場也不應該在產品服務設置後門，而是應該設法在國家安全與用戶隱私之間取得平衡。

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此類議題之所以被放大關注，主因在於2016年發生的聖貝納迪諾槍擊案，其中破案關鍵訊息可能存放在遭擊斃嫌犯持有iPhone，但蘋果以捍衛用戶隱私為由拒絕協助破解加密，同時也強調以本身立場無法繞過加密機制取得手機內存放資料。

而在近期再度發生彭薩科拉海軍航空基地槍擊事件，使得科技業者是否在旗下產品加入「後門 (back door)」設計，以利政府單位秉持國家安全立場調取資料，再度成為眾人討論話題，同時也是各個科技業者面臨議題。

就先前蘋果、Google、Facebook在內科技業者，均強調捍衛用戶隱私安全的立場，認為即便是為了維護國家安全，卻難保未來政府機構會藉由國家安全名義任意窺視用戶隱私，勢必將使本身對於用戶隱私安全承諾形同虛設。

尤其在過去遭人揭露的美國國安局「稜鏡計畫」等情況之下，為了加強使用者對自身推行產品的信心，科技業者無一不開始在旗下產品強調用戶隱私安全，例如蘋果便強調所有存放在用戶手機、平板、筆電或網路服務的隱私內容，除了用戶可以隨時取用、刪除之外，即便是設計此類產品的蘋果也無法任意窺視。

以微軟的立場，創辦人Bill Gates先前便認為應該基於國家安全立場，配合合理的方式協助政府機構進行調查。而此次就Satya Nadella的回應說法，雖然也是強調科技業者應該站在國家安全立場給予協助，但相對也必須捍衛用戶隱私安全，因此認為應該在兩者之間取得平衡。

Satya Nadella認為，在產品服務內設置後門並不可取，但一昧以捍衛用戶隱私而捨棄國家安全立場也不妥當，反而可能會造成更大影響。而此部份，蘋果的立場則是堅決不會透露任何用戶隱私，縱使其中涉及國家安全考量，依然會將用戶隱私放在第一順位。

不過，雖然蘋果強調將用戶隱私放在第一順位，免不了還是會被人批評是此刻意宣傳企業形象，例如美國總統川普便多次以此批評蘋果作法。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》