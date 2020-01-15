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Gogoro認為「平權」應建立在讓市場更好發展 看好更多業者加入電動車市場競爭

2020-01-15 09:56楊又肇

針對此次推出的Gogoro VIVA Lite產品策略，Gogoro表示希望能在使用需求提供更多選擇，同時未來也會針對不同需求層級進一步作細分，甚至也透露未來在既有車款再做不同使用需求規劃，或是更進一步推出更大輸出動力的黃牌、紅牌等級車款，而藉由車聯網應用模式也能持續讓所有車款獲得更多功能。

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依照Gogoro產品長彭明義後續受訪時表示，此次推出的Gogoro VIVA Lite主要還是鎖定新一波的換車族群，同時滿足僅需以車輛做近距離通勤，並且符合原本車輛以鑰匙使用模式需求。

在未來產品規劃中，彭明義也說明預期會針對現有車款進一步細分使用需求，例如過往在Gogoro 2區分不同車款設計，藉此投入不同需求市場，而此次推出的Gogoro VIVA Lite則是讓Gogoro VIVA車款有額外使用選擇。

同時，雖然推出更多車款讓消費市場能有更多選擇，彭明義強調推出更多車款並非鼓勵消費市場頻繁換車，因此針對既有車款依然會透過韌體更新方式加入更多應用功能，或是修正眾人騎乘過成所發現問題。而就車聯網應用方面，其實也會透過各類統計數據讓車輛運作最佳化，同時也能讓Gogoro Network電池交換站用電模式達成最佳化效果，藉此讓更多車主都能獲得更好騎乘體驗。

在未來車款規劃部分，Gogoro方面也不排除往更大動力的黃牌或紅牌級距車款發展，但目前並未有具體消息，另外也會有更多關於能源網路應用想法，預期會在今年有更多與市場溝通。

至於針對今年政府補助遞減情況，彭明義表示實際上並不會影響Gogoro車款銷售，但確實會影響部分消費者購車誘因，因此未來在車款規劃將會以更多元形式發展，藉此符合更多符合市場需求。

而對於市場有越來越多車廠加入電動車產品布局，Gogoro也認為對電動車普及應用有正向發展，同時也認為將能讓電動車市場成長更加穩定，同時也強調本身旗下產品如Gogogo車款、Gogogro Network能源網路，或是GoShare電動車租賃服務，預期在今年也會有更多消息公布，並且說明接下來布局海外市場策略將會有更明確發展。

另外，對於市場醞釀的「油電平權」看法，彭明義則認為目前市場整體趨勢是逐漸往電車使用模式發展，因此認為所謂「平權」應該是建立在讓市場更好發展，而非為了平息所有反對意見，加上現有政府提供換購補助部分，實際上對於所有車廠均相同，而不會有特別偏重特定業者情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

車主Gogoro電動車

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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