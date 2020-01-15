提供更多入門車款選項！改以鑰匙啟動的Gogoro VIVA Lite揭曉

去年宣布推出採單顆電池運作的Gogoro VIVA之後，Gogoro昨日 (1/14)再次宣布推出改以鑰匙啟動的Gogoro VIVA Lite。

改為鑰匙啟動的Gogoro VIVA Lite 分享 facebook

相比去年推出的Gogoro VIVA，今年初推出的Gogoro VIVA Lite整體上並沒有太大差異，但主要將原本卡片感應解鎖方式改為鑰匙操作，同時也取消原本斜板位置突出機構設計，讓整個斜板更具完整圓錐外型。

不過，外觀配色部分則僅提供優格白一種選項，而未像Gogoro VIVA提供多樣配色，但在白色設計與先前Gogoro VIVA採用的海鹽白色澤表現有些差異，同時也將側裙、後座腳踏板部分改白色，其餘設計則與Gogoro VIVA大致相同。

另一方面，Gogoro VIVA Lite也一併取消SBS連動煞車系統，回歸一般前後煞車系統分離設計。

Gogoro VIVA Lite 分享 facebook

全車設計幾乎與原本Gogoro VIVA相仿 分享 facebook

換上以鑰匙轉動的機械鎖，而非過往車款採用卡片感應的電磁鎖 分享 facebook

鑰匙基本上沒有特別設計，藉此符合傳統機車使用模式 分享 facebook

由於改為機械鎖，相比先前推出的Gogoro VIVA鎖採用電磁鎖可以減少突出部分設計 分享 facebook

採用優格白外觀設計，連側裙部分也改為白色 分享 facebook

後方腳踏板也改為銀白色 分享 facebook

配合此次新車揭曉，Gogoro也同步推出多樣配色的保護套件，讓Gogoro VIVA Lite，或是Gogoro VIVA車款可以選擇使用。

依照Gogoro的說法，此次宣布推出Gogoro VIVA Lite，是希望讓市場能有更多選擇，同時也鎖定政府計畫淘汰市面上500萬輛老舊機車，透過全新補助方案產生換車族群。而透過加入發電與輸電過程廢棄排放量的數據總和比較，Gogoro也強調電動機車無論在懸浮微粒、氮氧化物、氮氧化合物或一氧化碳排放量都明顯較低。

而此次推出的Gogoro VIVA Lite，Gogoro希望能提供更多選擇，並且能以更親民價格入手。此次推出的Gogoro VIVA Lite，將以建議售價新台幣52980元價格銷售，搭配工業局補助新台幣7000元，以及環保署汰舊換新補助新台幣3000元與各地方政府電動機車補助新台幣10500元，即可以最低新台幣32480元價格購車，成為今年度環保署補助政策中最低價車款。

此外，Gogoro更表示從即日起至3月底，購買Gogoro全車系即加贈Gogoro極輕都會風雨衣，舊換新購車更加碼送5萬元車碰車險。而購車選配以下8款專屬升級套件，更提供免費安裝服務。

風格行家組：造型簡約而不失實用性的舒適配備，讓你不僅騎得悠然自在，更騎出自我風格。

舒適加乘組：提供駕馭者穩定的踩踏空間，以及讓乘坐者更舒適的扶手，悠游徜徉於城市之中。

完美生活組：以俐落簡單的配件，打造搶眼外觀與舒適騎乘，不只好看而且很好騎，完美出發。

豪華裝配組：從舒適性到搶眼度，全方位的配件，讓愛車全面大升級。跨上車身，就是極致完美的 駕馭體驗。

搶眼配件組：兩款經典造型配件，妝點有型搶眼車頭，迎面的第一眼，就是人們的目光焦點

前衛風格組：簡單線條，不僅可抵禦輕微碰撞，更可建立獨特視覺風格，注入有個性的車魂！

放閃出行組：繽紛搶眼的方向燈與後照鏡造型保護套，搭配輕量簡約的置物規劃，讓你自在出行，一路放閃。

專屬保護配件 分享 facebook

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原本在Gogoro VIVA提供安裝使用的配件，同樣也能用在Gogoro VIVA Lite 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》