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提供更多入門車款選項！改以鑰匙啟動的Gogoro VIVA Lite揭曉

2020-01-15 09:57楊又肇

去年宣布推出採單顆電池運作的Gogoro VIVA之後，Gogoro昨日 (1/14)再次宣布推出改以鑰匙啟動的Gogoro VIVA Lite。

改為鑰匙啟動的Gogoro VIVA Lite
改為鑰匙啟動的Gogoro VIVA Lite
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相比去年推出的Gogoro VIVA，今年初推出的Gogoro VIVA Lite整體上並沒有太大差異，但主要將原本卡片感應解鎖方式改為鑰匙操作，同時也取消原本斜板位置突出機構設計，讓整個斜板更具完整圓錐外型。

不過，外觀配色部分則僅提供優格白一種選項，而未像Gogoro VIVA提供多樣配色，但在白色設計與先前Gogoro VIVA採用的海鹽白色澤表現有些差異，同時也將側裙、後座腳踏板部分改白色，其餘設計則與Gogoro VIVA大致相同。

另一方面，Gogoro VIVA Lite也一併取消SBS連動煞車系統，回歸一般前後煞車系統分離設計。

Gogoro VIVA Lite
Gogoro VIVA Lite
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全車設計幾乎與原本Gogoro VIVA相仿
全車設計幾乎與原本Gogoro VIVA相仿
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換上以鑰匙轉動的機械鎖，而非過往車款採用卡片感應的電磁鎖
換上以鑰匙轉動的機械鎖，而非過往車款採用卡片感應的電磁鎖
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鑰匙基本上沒有特別設計，藉此符合傳統機車使用模式
鑰匙基本上沒有特別設計，藉此符合傳統機車使用模式
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由於改為機械鎖，相比先前推出的Gogoro VIVA鎖採用電磁鎖可以減少突出部分...
由於改為機械鎖，相比先前推出的Gogoro VIVA鎖採用電磁鎖可以減少突出部分設計
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採用優格白外觀設計，連側裙部分也改為白色
採用優格白外觀設計，連側裙部分也改為白色
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後方腳踏板也改為銀白色
後方腳踏板也改為銀白色
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配合此次新車揭曉，Gogoro也同步推出多樣配色的保護套件，讓Gogoro VIVA Lite，或是Gogoro VIVA車款可以選擇使用。

依照Gogoro的說法，此次宣布推出Gogoro VIVA Lite，是希望讓市場能有更多選擇，同時也鎖定政府計畫淘汰市面上500萬輛老舊機車，透過全新補助方案產生換車族群。而透過加入發電與輸電過程廢棄排放量的數據總和比較，Gogoro也強調電動機車無論在懸浮微粒、氮氧化物、氮氧化合物或一氧化碳排放量都明顯較低。

而此次推出的Gogoro VIVA Lite，Gogoro希望能提供更多選擇，並且能以更親民價格入手。此次推出的Gogoro VIVA Lite，將以建議售價新台幣52980元價格銷售，搭配工業局補助新台幣7000元，以及環保署汰舊換新補助新台幣3000元與各地方政府電動機車補助新台幣10500元，即可以最低新台幣32480元價格購車，成為今年度環保署補助政策中最低價車款。

此外，Gogoro更表示從即日起至3月底，購買Gogoro全車系即加贈Gogoro極輕都會風雨衣，舊換新購車更加碼送5萬元車碰車險。而購車選配以下8款專屬升級套件，更提供免費安裝服務。

  • 風格行家組：造型簡約而不失實用性的舒適配備，讓你不僅騎得悠然自在，更騎出自我風格。

  • 舒適加乘組：提供駕馭者穩定的踩踏空間，以及讓乘坐者更舒適的扶手，悠游徜徉於城市之中。

  • 完美生活組：以俐落簡單的配件，打造搶眼外觀與舒適騎乘，不只好看而且很好騎，完美出發。

  • 豪華裝配組：從舒適性到搶眼度，全方位的配件，讓愛車全面大升級。跨上車身，就是極致完美的 駕馭體驗。

  • 搶眼配件組：兩款經典造型配件，妝點有型搶眼車頭，迎面的第一眼，就是人們的目光焦點

  • 前衛風格組：簡單線條，不僅可抵禦輕微碰撞，更可建立獨特視覺風格，注入有個性的車魂！

  • 放閃出行組：繽紛搶眼的方向燈與後照鏡造型保護套，搭配輕量簡約的置物規劃，讓你自在出行，一路放閃。

專屬保護配件
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專屬保護配件
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原本在Gogoro VIVA提供安裝使用的配件，同樣也能用在Gogoro VIV...
原本在Gogoro VIVA提供安裝使用的配件，同樣也能用在Gogoro VIVA Lite
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電動機車環保署Gogoro

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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