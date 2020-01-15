提供更多入門車款選項！改以鑰匙啟動的Gogoro VIVA Lite揭曉
去年宣布推出採單顆電池運作的Gogoro VIVA之後，Gogoro昨日 (1/14)再次宣布推出改以鑰匙啟動的Gogoro VIVA Lite。
相比去年推出的Gogoro VIVA，今年初推出的Gogoro VIVA Lite整體上並沒有太大差異，但主要將原本卡片感應解鎖方式改為鑰匙操作，同時也取消原本斜板位置突出機構設計，讓整個斜板更具完整圓錐外型。
不過，外觀配色部分則僅提供優格白一種選項，而未像Gogoro VIVA提供多樣配色，但在白色設計與先前Gogoro VIVA採用的海鹽白色澤表現有些差異，同時也將側裙、後座腳踏板部分改白色，其餘設計則與Gogoro VIVA大致相同。
另一方面，Gogoro VIVA Lite也一併取消SBS連動煞車系統，回歸一般前後煞車系統分離設計。
配合此次新車揭曉，Gogoro也同步推出多樣配色的保護套件，讓Gogoro VIVA Lite，或是Gogoro VIVA車款可以選擇使用。
依照Gogoro的說法，此次宣布推出Gogoro VIVA Lite，是希望讓市場能有更多選擇，同時也鎖定政府計畫淘汰市面上500萬輛老舊機車，透過全新補助方案產生換車族群。而透過加入發電與輸電過程廢棄排放量的數據總和比較，Gogoro也強調電動機車無論在懸浮微粒、氮氧化物、氮氧化合物或一氧化碳排放量都明顯較低。
而此次推出的Gogoro VIVA Lite，Gogoro希望能提供更多選擇，並且能以更親民價格入手。此次推出的Gogoro VIVA Lite，將以建議售價新台幣52980元價格銷售，搭配工業局補助新台幣7000元，以及環保署汰舊換新補助新台幣3000元與各地方政府電動機車補助新台幣10500元，即可以最低新台幣32480元價格購車，成為今年度環保署補助政策中最低價車款。
此外，Gogoro更表示從即日起至3月底，購買Gogoro全車系即加贈Gogoro極輕都會風雨衣，舊換新購車更加碼送5萬元車碰車險。而購車選配以下8款專屬升級套件，更提供免費安裝服務。
- 風格行家組：造型簡約而不失實用性的舒適配備，讓你不僅騎得悠然自在，更騎出自我風格。
- 舒適加乘組：提供駕馭者穩定的踩踏空間，以及讓乘坐者更舒適的扶手，悠游徜徉於城市之中。
- 完美生活組：以俐落簡單的配件，打造搶眼外觀與舒適騎乘，不只好看而且很好騎，完美出發。
- 豪華裝配組：從舒適性到搶眼度，全方位的配件，讓愛車全面大升級。跨上車身，就是極致完美的 駕馭體驗。
- 搶眼配件組：兩款經典造型配件，妝點有型搶眼車頭，迎面的第一眼，就是人們的目光焦點
- 前衛風格組：簡單線條，不僅可抵禦輕微碰撞，更可建立獨特視覺風格，注入有個性的車魂！
- 放閃出行組：繽紛搶眼的方向燈與後照鏡造型保護套，搭配輕量簡約的置物規劃，讓你自在出行，一路放閃。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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