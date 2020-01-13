消息指稱Sony今年也可能取消參與E3 2020展出活動

Sony在去年取消參與E3 2019展出，表示將以更快速度與市場溝通預計發表新作消息。而在今年預計對外公佈PlayStation 5更多具體細節情況中，Sony似乎計畫再次跳過參與E3 2020，同樣會以自身活動方式揭曉新機與遊戲新作。

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就過去Sony說明，之所以跳過每年E3展會活動原因，是基於目前網路資訊普及，若僅以E3作為遊戲新作主要發表時程的話，對於媒體、消費者之間的溝通就顯得有點晚，因此選擇以自身舉辦活動向媒體、第三方合作夥伴，以及零售通路廠商溝通更多接下來即將推出遊戲資訊，不僅更能掌握消息發表進度，同時也能避免其他競爭對手公佈消息搶走市場關注目光。

而依照VGC網站引述消息來源表示，Sony今年也有可能選擇跳過參與E3 2020展出，或許將會透過獨立活動形式對外公佈PlayStation 5具體細節與上市資訊，同時也會公佈首波跟進推出新作。

另一方面，若從Sony在2013年2月以獨立發表活動形式公佈PlayStation 4細節情況來看，或許今年也會以相同形式對外公佈PlayStation 5相關細節。

若Sony今年同樣取消參與E3 2020，不知道是不是也會影響EA在內遊戲業者參與展出想法？

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》