親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
CES消費電子展
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

菲律賓火山噴發！首都火山灰封城，沈默43年的爆發危機

開票夜取消記者會吃火鍋挨批 韓國瑜這樣回應

消息指稱Sony今年也可能取消參與E3 2020展出活動

2020-01-13 12:00楊又肇

Sony在去年取消參與E3 2019展出，表示將以更快速度與市場溝通預計發表新作消息。而在今年預計對外公佈PlayStation 5更多具體細節情況中，Sony似乎計畫再次跳過參與E3 2020，同樣會以自身活動方式揭曉新機與遊戲新作。

分享

就過去Sony說明，之所以跳過每年E3展會活動原因，是基於目前網路資訊普及，若僅以E3作為遊戲新作主要發表時程的話，對於媒體、消費者之間的溝通就顯得有點晚，因此選擇以自身舉辦活動向媒體、第三方合作夥伴，以及零售通路廠商溝通更多接下來即將推出遊戲資訊，不僅更能掌握消息發表進度，同時也能避免其他競爭對手公佈消息搶走市場關注目光。

而依照VGC網站引述消息來源表示，Sony今年也有可能選擇跳過參與E3 2020展出，或許將會透過獨立活動形式對外公佈PlayStation 5具體細節與上市資訊，同時也會公佈首波跟進推出新作。

另一方面，若從Sony在2013年2月以獨立發表活動形式公佈PlayStation 4細節情況來看，或許今年也會以相同形式對外公佈PlayStation 5相關細節。

若Sony今年同樣取消參與E3 2020，不知道是不是也會影響EA在內遊戲業者參與展出想法？

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

PlayStationE3電玩展

延伸閱讀

PS5 Logo 太有「創意」成迷因，網友連...

Sony更新旗下8K電視產品陣容 大師系列O...

Sony打造概念電動車Vision-S 展示...

Sony確認PlayStation 5正式商...

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

Google藉由收購Salesforce 或許能在雲端服務市場奮力一搏

2020-01-13 12:04

LG執行長透露：最快在2021年內使行動通訊業務恢復獲利

2020-01-13 12:02

聯想推出小型視訊會議系統 支援Microsoft Teams協作服務

2020-01-09 09:54

BlackBerry攜手加拿大Damon Motorcycles 將QNX車載系統帶到二輪電動車

2020-01-09 09:53

矽谷四科技巨頭大舉前進紐約 兩年後將擴編至2萬人

2020-01-08 19:24

蘋果睽違28年回歸CES 只談保護用戶隱私

2020-01-08 13:03

Qualcomm終於進軍自駕車市場 打造Snapdragon Ride運算平台

2020-01-08 08:31

全台限量1千個！德誼數位「金鼠迎春福袋」抽Gogoro VIVA、iPhone 11

2020-01-07 15:45

熱門文章

網路開票聊天室大家在喊的「咕嚕靈波（●′∀‵）ノ♡」到底是什麼？

2020-01-12 18:28

網頁通知很煩人？新版Chrome要有「安靜模式」了

2020-01-12 21:02

LINE推出深色模式 但好像跟黑色主題差不多…

2020-01-12 21:28

影／蘋果新春短片「女兒」上線 全片iPhone 11 Pro拍攝

2020-01-13 09:32

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top