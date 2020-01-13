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Google藉由收購Salesforce 或許能在雲端服務市場奮力一搏

2020-01-13 12:04楊又肇

先前曾有消息指稱Google內部曾討論是否徹底退離雲端平台服務市場競爭，但最後依然訂下在2023年讓市佔達成第一或第二順位的目標。而在近期消息則是傳出市場認為Google或許應該藉由收購Salesforce，藉此強化本身雲端服務競爭優勢。

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依照Business Insider網站報導指稱，RBC Capital Markets分析師認為Google或許可藉由收購Salesforce，藉此加強本身在雲端服務市場競爭優勢。

目前Salesforce與微軟、蘋果亞馬遜旗下AWS已經建立長期合作關係，同時本身也與Google Cloud維持良好合作模式，本身優勢則是在於企業客戶管理服務相關應用，並且透過軟體即服務 (Software as a Service,SaaS)形式提供旗下服務，並且能佈署於各類雲端服務平台使用。

由於可協助合作夥伴透過旗下服務管理合作客戶，甚至進一步建立快速、易於管理的客戶名單，並且能將不同客戶所提供服務串接、整合，因此讓Salesforce旗下服務快速吸引不少合作夥伴。而未來若由Google收購，預期將可藉由Salesforce旗下技術資源吸引更多發展機會，同時也能與微軟、AWS在雲端服務市場進一步競爭。

AWS雲端服務平台現階段在市場搶下約47%市佔，而微軟旗下Azure則佔據約16%，而Google Cloud由於相對較晚進入市場競爭，因此整體市佔僅有4%左右，因此也讓不少投資者質疑Google在雲端服務事業發展是否能創造獲利，而Google內部甚至在日前也曾針對是否繼續經營雲端服務業務進行討論。

而既然最後定下計畫在2023年讓市佔達成第一或第二順位的目標，意味Google Cloud在未來一、二年內將必須有所突破，否則可能就會走向結束事業發展一途，因此收購Salesforce或許將會成為Google Cloud奮力一搏的選擇。

不過，Google方面並未對此做任何回應，同時市場也認為即便收購Salesforce對Google Cloud發展有利，但實際要收購Salesforce也並非那樣簡單。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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